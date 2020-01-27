الخليج 365 : نفى بنك السودان المركزي صحة ما تناولته وسائط التواصل بخصوص شركة الجنيد. واشار محافظ بنك السودان المركزى البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم فى تصريح (لسونا) إلى تداول خطاب مزيف في بعض وسائط التواصل يوضح بصدور توجيه من مجلس السيادة الانتقالي معنون للبنك المركزى للسماح لشركة الجنيد للأنشطة المتعددة بتصدير 250 كيلو ذهب عبر مطار الخرطوم. وأضاف أنه بالاستنادا إلى استقلالية بنك السودان المركزي ننفي نفيا قاطعا تسلمنا لأي خطاب أو توجيه في هذا الشأن. Advertisements ونوه إلى عدم صحة ما ورد في الخطاب المشار إليه والذي استخدمت فيه خدعة (الفوتوشوب) بغرض ايهام وتضليل القارئ. وقال مردفا: “نعول علي فطنه الجمهور في كشف مثل هذه الممارسات”. الخطاب المزور : الخطاب الذي جرئ التعديل عليه:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور..حقيقة صدور توجيه من مجلس السيادة للسماح لشركة الجنيد بتصدير الذهب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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