“قاذف بنات نجران”…هاشتاغ يثير غضب واسع في السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار مقطع مصور تم تداوله على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” العديد من ردود الفعل في المملكة العربية السعودية، لشخص مجهول الهوية يهاجم فيه طالبات جامعيات في منطقة نجران.

يظهر المقطع المصور توقف عدد من الطالبات في إحدى المحطات لشراء القهوة، ليقوم شخص مجهول الهوية بتصويرهن خلسة بجواله، ويقوم بعدها بشتمهن.

حيث يظهر الفيديو عدم رضى الشخص الذي قام بتصوير الطالبات عما قامت به الفتيات، داعيا أولياء أمورهن لحرقهن.

هذا الأمر أثار موجة من ردود الفعل على “تويتر” لينتشر هاشتاغ بعنوان #قاذف_بنات_نجران، في الوقت الذي دعا فيه الكثيرون لملاحقة المصور والقبض عليه ومحاسبته.