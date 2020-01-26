العاملون بـ”الرأي العام” يطالبون “البرهان” بالتدخل لمعالجة إيقاف الصحيفة

طالب العاملون بصحيفة الرأي العام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالتدخل لمعالجة الإيقاف الجائر الذي تعرضت له الصحيفة على يد لجنة التفكيك.

وقال العاملون في مذكرة (السبت) إنه من المعيب أن تلجأ لجنة التفكيك إلى حجز اعرق صحيفة سودانية تمثل تاريخ الصحافة السودانية، وتجسد دور الصحافة في خدمة المجتمع السوداني وقضاياه الوطنية.

وأوضحت المذكرة بحسب صحيفة الصيحة، أن هناك جهات داخل الحكومة الانتقالية تريد حرف القانون وتحويله من أداة لتحقيق العدل إلى وسيلة لتصفية الحسابات وانتهاك الحقوق والإضرار بالمصالح الفردية والجماعية.

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وأشارت المذكرة إلى أن عشرات الأسر التي يعمل منسوبوها في صحيفة الرأي العام تواجه مصيراً قاتماً، بعد أن حُجزت الصحيفة ولم تعد هناك جهة معلومة تتولى تدبير مرتباتهم الشهرية.

ووصفت المذكرة التباطوء في التعامل مع ملف صحيفة الرأي العام بأنه نوع من أنواع الظلم الذي يجب رفعه فوراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)