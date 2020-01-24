وزير الري يناقش مع مجلس السيادة أخر التطورات بشأن سد النهضة 

قدم وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، تنويرالمجلس السيادة الانتقالي حول أخر التطورات بشأن سد النهضة الاثيوبي. وكشف الوزير في الاجتماع الذي انعقد بالقصر الجمهوري اليوم (الخميس) ، عن الآثار السلبية لسد النهضة على السودان، فيما يخص الأمن المائي ومساحات الري الفيضي التي سوف تتأثر بعد قيام السد. وتطرق الاجتماع بحسب الوزير إلى سلامة الخزان والتعديلات التي تمت في تصميم وتنفيذ عناصر السلامة لتكون على المستوى العالمي. وقال عباس ان النقاش تناول و سائل الادارة والتنسيق بين سد النهضة والسدود في البلاد، التى يتم التفاوض حولها حاليا بين الدول الثلاثة. وأكد الوزير أن مجلس السيادة أمن على أهمية سد النهضة في دعم التعاون الاقليمي بين دول الحوض التي تتشارك نفس النهر و العمل على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك. وأشار عباس إلى الآثار التي يحدثها السد على السودان والمتمثلة في زيادة التوليد الكهربائي و التمكن من الاستفادة من حصة السودان في مياه الري وزيادة الرقعة الزراعية.



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