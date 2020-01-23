قائمة أهم الأعبين السودانين المحترفين ال46 بدول المهجر والذي من الممكن الإستفادة منهم في تصفيات كأس العالم ؟

الحلم الأبرز للجماهير السودانية، هو بلوغ المنتخب لأول مرة في تاريخه مونديال قطر 2022, حيث اسفرت قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2020 , مواجهات متكافئة نوعا ما للمنتخبات أصحاب التصنيف الأعلئ وضمت مجموعة منتخب السودان كلا من المغرب وغينيا وغينيا بيساو .

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وكان الاتحاد السوداني قد ارسل ستة دعوات للاعبين المحترفين بالخارج منهم ياسين حامد لاعب سبسي الروماني والذي دخل في الشوط الثاني في مباراة السودان وساوتومي والتي انتهت بالمقصية الشهيرة.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فإن اللاعبين السودانين المحترفين بلغ عددهم 46 لاعب مع البلدان التي يعيشون فيها :-

1-ياسين حامد -(رومانيا)

2-محمد عيسي-(انجلترا)

3-ابوبكر عيسي -(انجلترا)

4-هاني مختار- (الدنمارك)

5-اسامة مالك-(استراليا)

6-محمد ادم -(استراليا)

7-احمد يونس-(هولندا)

8-موفق عادل-(انجلترا)

9-عمار طيفور-امريكا_(ايطاليا)

‏10- عبدو رحمة -(السويد)

11- علي عادل -(فرنسا)

12-عمرو احمد -(هولندا)

13-محمد سيد الضو-0السعودية)

14- ميسرة محمد الحسن -(قطر)

15-وليد حسن -ليبيا-(السودان)

16-مصطفي -(السعودية)

17-الرشيد سعد-(فرنسا)

18-محجوب- (امريكا)

19-صبري عبدالرازق-(فرنسا)

20-حمد شرف الدين -0السويد)

21-جاسر حامد-(البحرين)

‏22-وليد السراج-(الامارات)

23-رمضان يعقوب -(يوغندا)

24-محمد سلام- (قطر)

25-ثامر جمال-(قطر)

26-نوري عدلان-(قطر)

27- مبارك شنان -(قطر)

28-يعقوب غاندي-(السعودية)

29-خالد زكريا-(انجلترا)

30-حسن عبد الكريم-(انجلترا)

31- محمد انور-(اسبانيا)

32-احمد الفكي-(المانيا)

33-يسن دريد-المانيا

34-سيف الاسلام-(السعودية)

‏35-عماد لامبارد-(المانيا)

36- يوسف عبدالله-(انجلترا)

37-حسام جو-(تركيا)

38-حبيب آدم-(انجلترا)

39-التوم حسين-(انجلترا)

40-اسامه الجيلي-(السعودية)

41-إسماعيل-(المانيا)

42-شرف شيبوب (تنزانيا)

43-بكري العقرب (عمان)

44-محمد عبدالرحمن ميدو (الجزائر)

45-صهيب الثعلب (السعودية)

46-النعسان (السعودية)

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)