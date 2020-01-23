عاجل: نقل الرئيس المعزول (عمر البشير) إلى مستشفى السلاح الطبي عقب اصابته بوعكة صحية

التاريخ: 22-يناير-2020
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نُقل الرئيس المعزول عمر البشير مشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى، مساء الأربعاء، بحسب (روسيا اليوم).
يذكر أن طبيبا سودانيا كشف في أكتوبر الماضي، أن “البشير، بات مهددا بفقدان البصر، بحسب الفحوصات التي أجراها مؤخرا بمستشفى العيون، بتوصية طبية من سجن كوبر الذي يقبع فيه منذ أشهر”.
وأفاد الطبيب الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة “الصيحة” السودانية، بأن “البشير يرتدي نظارة طبية منذ سنوات، وأن حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه”.
وكانت تلك المرة الثانية التي يخضع فيها الرئيس السابق لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، حيث كانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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