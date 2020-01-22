السعودية: أكدنا لواشنطن ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الأربعاء 22 يناير 2020 كتب اخبار الخليج 365- وكالات استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي أحمد قطان، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بووث.

Advertisements وقالت الخارجية السعودية في بيان عبر "تويتر"، إن "قطان أكد للمبعوث الأمريكي خلال اللقاء على دعم المملكة لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق". وأوضح الوزير السعودي أن "المملكة ستكون دوما شريكا لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين". كما أشاد قطان بجهود الحكومة الانتقالية الحالية، وشدد على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، منوها بالتصريحات الأمريكية الإيجابية في هذا الشأن".

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