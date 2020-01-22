عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 22 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

ارتفاع قتلى حادث قرنيت”الشقلة”

معلمو كسلا يدخلون في إضراب شامل والوزارة تغلق المدارس

مأساة جديدة..قتلى ومصابون في عرس بجنوب دارفور

إصابة”90%” من طلاب خلوة بمرض”القوب”

قرار بحل إدارات النشاط الطلابي

استئناف صادر الماشية إلى السعودية

الخرطوم تحقّق بشأن”دفن نفايات نووية إيرانية”

المالية توافق على مقترح”إيرباص” بتزويد”سودانير” بـ”8″ طائرات

التعليم العالي تتدخّل لإنهاء اعتصام طلاب جامعة زالنجي

الثروة الحيوانية تستأنف صادر الماشية للسعودية

الجريدة

إبراهيم الشيخ: أي”كوز” مؤهّل ونضيف غير مستهدف

مناهضو كيان الشمال يتهمونه بالانتماء للنظام البائد

لجنة المعلمين ببورتسودان ترهن رفع الإضراب بتحقيق مطالبها

عادل خلف الله: ارتفاع الدولار سببه خطة بديلة لأنصار النظام المخلوع

مصرع”31″ شخصًا بطريق التحدي

تراجع طفيف للدولار أمام الجنيه

وزارة التربية تصدر قرار بحلّ إدارات النشاط الطلابي

العدل والمساواة تنفي اتهامها الإمارات بالسعب لعرقلة السلام

آخر لحظة

اتهامات للعاملين بالمالية بتضليل البدوي وتسمية وزراء جُدد

فاجعة جديدة.. مقتل وجرح (27) في هجوم على حفل زواج

حجز أدوية بقيمة (60) مليون دولار

القبض على (الركابي) والتحقيق معه

تزويد سودانير بـ (8) طائرات جديدة

البرهان يزور الكويت قريبًا

القبض على الركابي والتحقيق معه

الثروة الحيوانية: استئناف صادر الماشية للسعودية

الخرطوم تشرع في فتح مسار شارع النيل حتى سوبا

تقرير أممي: الذهب عزّز قدرات حركة عبد الواحد العسكرية

صوت الأمة

مقتل وإصابة 30 شخصا في هجوم مسلح بنيالا

(صوت الأمة) تطلق نداء لجمع السلاح

التحقيق في نفايات نووية بأمبدة

تشكيل لجنة لإزالة التمكين من الإذاعة و التلفزيون

إرجاء زيارة حمدوك لجوبا لوقت لاحق

اليوم التالي

عودة صادر الماشية

“أير بص” تزود سودانير بثماني طائرات

الجيش يعلن جاهزيته للتصدي لكافة المخاطر والدعم السريع جزء من القوات المسلحة

ولاية الخرطوم تشرع في فتح مسار شارع النيل حتى سوبا

تأجيل زيارة حمدوك إلى جوبا

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أخبار اليوم

رئيس الوزراء يرد علي الأسئلة الصعبة ويفصح عن خطط طموحة لمعالجة الأزمات

حمدوك يكشف اسباب تصاعد الدولار الحالي واتفاق مع شركة عربية لمعالجة ازمة المواصلات

(أخبار اليوم) تحاور الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن

طالبوا وزير المالية بالاستقالة ..خبراء : على الدولة التراجع عن رفع الدعم وإجراء إصلاحات اقتصادية

الوطن

إعتماد “3” وزراء دولة للخارجية والعمل والبنى التحتية

إستئناف صادر الماشية للسعودية

الجبير للبرلمان الأوروبي: معلوماتكم حول السعودية مبنية على الشائعات

الانتباهة

تحقيق للانتباهة : “2 مليار دولار حجم التداول بالسوق السوداء

حمدوك: سنغادر إذا لم نحقق طموحات الشعب

الحكومة: لن يقف شخص في صف الخبز بعد 3 أسابيع

البدوي: تحرير سعر الصادر قريبًا والذهب المهرّب يعادل 25 مليون دولار يوميًا

الجنيه يحتضر والدولار يصل إلى حاجز الـ 100

والي سنار: نتابع مخططًا للنظام البائد بالولاية

كبلو: أرقام المالية مزوّرة وذات أسلوب النظام البائد

السوداني الدولية

جولة للسوداني الدولية تكشف عن ندرة الأدوية المنقذة للحياة

إختراق كبير في أولى جلسات الترتيبات الأمنية مع مجموعة عقار

مجلس السيادة يعتمد 3 وزراء دولة للخارجية والعمل والبنى التحتية

المالية توافق على مقترح تزويد سودانير بـ 8 طائرات جديدة

استئناف صادر الماشية للسعودية بالأسابيع القادمة

والي جنوب دارفور: أكثر من 5900 عقد أراضي مزوّر

البرهان يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

الحداثة

قرار بإبعاد مخلفات التعدين عن التجمعات السكنية

القبض على مشتبه به في حادثة مرشينج بعد تبادل لإطلاق النار

الحكومة ومسار الشمال يبحثان المبادئ العامة للتفاوض

“الطاقة تعلن عن سياسة جديدة للوزارة

كبلو للحداثة : الحلّ في سياسة اقتصادية بديلة حتى لو تطلّب ذلك تغيير واضعيها