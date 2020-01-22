النفايات النووية بامدرمان كذبة غير محكمة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

طالعتنا الاخبار قبل يومين بما مفاده ان نفايات نووية وطبية مصدرها إيران قد دفنت على بعد ثلاثين كيلو متر غرب أمدرمان (فى الريف الغربى حسب تعبير الخبر) ، وادناه مقتطفات من صياغات مختلفة

ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﺧﺒﺮﺍ ﺻﺎﺩﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺩﻓﻨﺖ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻧﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .

وﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻣﺒﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ، ﻣﺤﺬﺭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺳﺘﻘﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻴﺐ %70 ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺗﺸﻮﻩ ﺍﻷﺟﻨﺔ، ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻹﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ .

وقد ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻏﻀﺒﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻷﺟﻴﺎﻝ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻋﺪﺓ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .

انتهى نقلنا للمقتطفات ولابد ان نشير الى حقيقة أساسية هنا وهى ان الخبر واضح جدا من صياغته انه منقول من جهة ليست سودانية (بغض النظر عن هوية الجهة) وهذا واضح من عبارات مثل مدينة امدرمان السودانية ، أو مدينة ام بدة فى السودان اذ ليس هناك سودانى يقول مثل هذه العبارات ولايحتاج الى تعريف امبدة فضلا عن أمدرمان ليقول السودانية ، وهذا يضع الخبر كله فى خانة التشكيك .

والمعروف ان إيران تواجه صراعا مع امريكا وادواتها فى المنطقة وهؤلاء يسعون بكل جهودهم الى شيطنة إيران وتصويرها للعالم باعتبارها شرا مستطيرا وليس من المستبعد ان تكون جهة ما قد قامت بفبركة هذا الخبر وتسبته الى هذه المصادر المطلعة (المجهولة) ، وايضا لابد من التساؤل عن رئيس لجان مقاومة ام بدة على حامد الشبلى من هو وما مدى معرفته بهذه المسائل وكيف عرف ان هذه النفايات نووية وكيف يميز بينها وبين غيرها من الانواع الاخرى من النفايات ومن قال له انها اتت من إيران وما هى الجهة التى تستطيع اثبات ذلك مع العلم ان إيران قالت بشكل واضح انها ضد تصنيع السلاح النووى وترى هذا الأمر غير جائز شرعا وهب اننا لا نصدق إيران – ولمن اراد ان لا يصدقها ان لايصدقها – فماذا عن التقارير الدورية للمنظمة الدولية للطاقة الذرية التى ظلت تؤكد ان إيران لا تمارس أى مخالفات وإن برنامجها النووى سلمى ولا صحة مطلقا لما تردده امريكا ان إيران تسعى لامتلاك السلاح النووى.

وللجهة التى صدر عنها الخبر ولرئيس لجان مقاومة غرب أمدرمان – على حامد الشبلى – تقول لهما ان تقارير المنظمة الدولية للطاقة الذرية عن ايران تكذبكما فابحثا عن جهة محايدة يمكن ان تدعم الكذبة غير المحكمة التى ترددانها ولن تجدا .