إستئناف صادر الماشية إلى السعودية خلال أسابيع

الخليج 365 : توقع وكيل وزارة الثروة الحيوانيه د.عادل فرح إدريس انسياب صادرات الماشية إلى السعودية خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد الإنتهاء من الترتيبات الإدارية بين البلدين، والحصول على الموافقة المبدئية من قبل السعودية.

وقال إدريس في تصريح صحفي إن الاجتماع التنسيقي المشترك مع الجهات المختصة، بحث وضع آلية لكيفية استئناف صادرات الثروة الحيوانية، وخاصة الماشية الحية إلى السعودية، متوقعا فتح الصادر خلال الأسابيع القادمة بالاتفاق على بعض الشروط مع المستوردين السعوديين.

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