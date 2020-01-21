عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

وجدي صالح: البرهان لم يتحدّث عن منع التظاهرات بل تنظيمها

ثوار يقتحمون اجتماع التخطيط العمراني ويطالبون بإقالة أذرع الدولة العميقة

قتلى وجرحى نتيجة انفجار”قرنيت” في حفل زفاف بالحاج يوسف

خروج”2″ ألف فدان من القمح بالجزيرة من الموسم الزراعي

التيّار

وزير المالية:”هذه أسباب ارتفاع أسعار الدولار”

النائب العام يفتح ملف قضية القتيلة”أديبة”

إضراب المعلمين يشلّ الدراسة في البحر الأحمر

إسدال الستار على قضية مذبحة المسلميّة

ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

السودان يجدّد الالتزام بتذليل العقبات كافة أمام محكمة الكوميسا بالبلاد

الجنيه يواصل رحلة التراجع العام أمام العملات الأجنبية

مدني: لم نطلب من الشعب الصبر

الخرطوم وجوبا تتفقان على خطة عمل بشأن الطيران

الحداثة

“مناوي”:” لو حكم البلد أبو جلابية أو أبو كاكي لا يغيّر شيئًا”

“المالية”: لا زيادة في الدولار الجمركي وخطة أمنية للقضاء على السوق الأسود

“الحرية والتغيير”: موازنة 2020 أكّدت الإبقاء على دعم الجازولين والكهرباء

“الشيوعي” يحمّل المكوّن العسكري في”الانتقالية” مسؤولية تمرّد هيئة العمليات

الدار:

نظامي يلقي قرنيت ومصرعه وثلاثة أطفال وإصابة عشرين بمناسبة بالحاج يوسف

نفوق احدى اللبوتين بحديقة القرشي ونقل الاخرى الى الكرنتينة بسوبا

السجن 17 عاما لقاتل أسرته بالمسلمية بعد عفو والدته

النائب العام يوجه باعادة القبض على المتهمين واستجوابهم في قضية أديبة

الدولار يصل حاجز المائة جنيه وتوقف حركة البيع واحتجاجات بالخرطوم

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للاساس والاحياء للثانوي

المجهر:

(محمد نافع) يكشف لـ (المجهر) ملابسات فصله من شركة سودابت للبترول

مصرع (8) وإصابة (15) في انفجار (قرنيت) داخل حفل بالحاج يوسف

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الانتباهة

مصرع وإصابة”74″ شخصًا في انفجار قنبلة بالحاج يوسف

البدوي: خطة أمنية لحسم تجار العملة ولا تعديل في الدولار الجمركي

مقتل شخص بنيران نظامي في كسلا

مصادرة أموال من تجار العملة وإطلاق سراحهم

أزمة دقيق تفجّر الأوضاع بالسوكي وطرد موظفين حكوميين

السجن”10″ أشهر لصاحب مخبز تلاعب في الدقيق

أمر بالقبض على المتهمين في قضية”أديبة”

“عربسات” يهدّد بإيقاف تلفزيون الجنوب القومي بسبب المديونية

الصيحة

وزير المالية: لا قرار برفع الدولار الجمركي و”قحت” تؤكّد عدم الاتفاق

مطالبة بفتح ملف سدي أعالي عطبرة وسيتيت

“فورن بولسي”: تحديات الفترة الانتقالية ستعجّل برحيل حمدوك

قيادي اتحادي يتهمّ هجو ومسار الوسط بالعمل لإجهاض الثورة

أحداث دامية..وفاة وإصابة العشرات في انفجار قنبلة بالحاج يوسف

اتفاق بين المالية والمركزي والقطاع الخاص بشأن تصدير الذهب

معلّمو البحر الأحمر يضربون عن العمل والوالي يعد بمعالجات

طعن دستوري لإبطال تعيين القراي مديرًا للمناهج

السوداني الدولية

وزير المالية: الدولار الجمركي ثابت

الحياة البرية: سحب ترخيص حديقة القرشي تحت الدراسة

الثورية تدعو إلى إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية

السودان على رأس المجموعة الرابعة ببطولة العرب للشباب

السجن”17″ عامًا لشاب قتل أسرته بمدينة المسلمية

وفاة وجرح آخرين في حادث مروري بنيالا

الكوميسا تؤكّد على أهمية توقيع السودان على برتكول حرية الحركة

مصرع مواطن رميًا بالرصاص أمام أعين أطفاله بكسلا

أطراف التفاوض تقرّ إنشاء محكمة خاصة بدارفور

مانيس: المشاركة في معرض أكسبو بدبي ستنقل السودان إلى جذب الاستثمارات

آخر لحظة

الحكومة: نحتاج إلى جهدٍ أكبر لتفكيك شبكات النظام

تظاهرات ببورتسودان وطعن ضد تعيين القراي

مفاجأة..إعادة فتح قضية القتيلة”أديبة”

السماح للقطاع الخاص بتصدير الذهب

مفرح: سنقدّم كلّ من تطاول على الأوقاف للقضاء

اتفاق بين سلطتي الطيران في الخرطوم وجوبا

تظاهرات طلابية ببورتسودان وإضراب للمعلمين

غندور يشيد بموقف الحكومة تجاه قضية”حلايب”