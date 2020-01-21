عاجل.. الشرطة تصدر بيانا تفصيليا عن حادثة انفجار قنبلة داخل حفل زفاف

الثلاثاء 21 يناير 2020

أصدرت قوات الشرطة، بيانا تفصيليا عن حادثة انفجار قنبلة داخل حفل زفاف، وقُتل 7 أشخاص وأصيب نحو 70 آخرين، بينهم أطفال، جروح بعضهم خطرة، في انفجار قنبلة في مناسبة زواج بمنطقة الشقلة في حي الحاج يوسف ، شرق النيل ، في العاصمة السودانية الخرطوم.



وذكرت الشرطة، في بيان نشرته وكالة الأنباء "سونا"، أن قنبلة انفجرت داخل سرادق يقام فيه مناسبة زواج ، في منطقة الشقلة بالخرطوم، ما تسبب في سقوط الضحايا.

وتلقت الشرطة بلاغا بالحادث، وتفقد موقعه أعضاء في النيابة وقيادات شرطة، فيما تم نقل المصابين للمستشفى ، وشرعت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

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وتحرك وكيل اول نيابة الحاج يوسف ومدير محلية شرق النيل وضابط الجنايات ومدير مسرح الحادث بشرق النيل ، وسط حضور كثيف للشرطة حيث تم نقل المصابين لمستشفي البان جديد بالحاج يوسف ، ودونت الشرطة بلاغ تحت طائلة المادة (١٣٠)من القانون الجنائي ، ومازال البحث جاري للقبض علي المتهم.

كما أصدرت قوات الشرطة هيئة التوجيه والخدمات بيانا حول حادثة منطقة الحاج يوسف، ذكرت فيه تفاصيل الحادث كاملة، حيث قالت :"في حوالي الساعة السادسة مساء الاثنين 20 /يناير /2020وأثناء حفل خاص بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف إنفجرت عبوة قرنيت كانت بحوزة نظامي حضر إلي مكان الحفل ونتج عن ذلك وفاته وأربعة آخرين وأصابة أكثر من خمسة وعشرون من الحضور بإصابات متفاوتة .

فور ورود البلاغ تحركت قوات الشرطة لمكان الحادث حيث تم إسعاف المصابين للمستشفي لتلقي الإسعافات والعلاج وباشرت وحدات الشرطة المختصة إجراءات التحقيق والتحري وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الشقلة بدائرة الاختصاص .