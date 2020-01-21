عاجل : مقتل ٧ أشخاص بينهم (حامل)، وإصابة ٢٥ في انفجار عبوة ناسفة بالشقلة الخرطوم

توفي ٧ أشخاص بينهم إمرأة حامل، وأصيب نحو ٢٥ شخصاً نتيجة انفجار عبوة قرنيت في حفل زواج، مساء الاثنين، بضاحية الشقلة الحاج يوسف، شرق الخرطوم، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وأطلق نداء إغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب من المواطنيين و منظمات المجتمع المدني و كل القوى الفاعلة والتنظيمات السياسية و الشبابية ولجان المقاومة، التوجه الفوري و العاجل لمستشفى البان جديد بشرق النيل لتقديم يد العون و الدعم لضحايا الإنفجار، من دم و ادوات طبية وادوية واطباء وعربات للاسعاف.

وتضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار، فيما لازالت الشرطة تجري تحقيقاتها في ملابسات الحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)