حسين الصادق.. طلة جديدة على مسرح البروف

في أول إطلالة له على جمهوره بالخرطوم في العام الجديد، يحيي الفنان الشاب حسين الصادق مساء يوم الخميس القادم حفلاً ساهراً على خشبة مسرح ليالي البروف الغنائية، وقد أعد الصادق مجموعة من الأغنيات لتقديمها في الحفل.

وكان حسين بحسب صحيفة آخر لحظة، قد درج على تقديم أمسيات غنائية مختلفة من فترة لأخرى بمسرح البروف، منها جلسات بالعود تحظى بحضور جماهيري كبير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)