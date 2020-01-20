بقيمة  100 ريال للتذكرة.. ريان الساتة تقدم حفلا جماهيريا بالرياض

اثار بوستر اعلاني لمجموعة من الفنانات “القونات” جدلاً كبيراً وتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتباينت الآراء ما متذمر من سفرهن لاداء هذا الحفل وبين فئة التذكرة التي تم تحديدها بـ “100” ريال سعودي.

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وظهرت الفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة التي تتمتع بجماهيرية كبيرة والفنانة شذى عبد الله وايمان الشريف وظهر ايضا نجما الكوميديا ذاكر سعيد وجنكيز والفنان الشاب عبد السلام حمد، وسيكون الحفل بمدينة الرياض في الخامس والعشرين من يناير الجاري بقاعة “سمر” .

وقال احد رواد المواقع الاسفيرية في تعليق له بحسب صحيفة الجريدة، ان ظهور الفنان الواعد بحصبة “القونات” سيخصم من رصيده خاصة وان الكل يعرف اداءه المميز في الاغنيات التي تغنى بها في البرنامج الموسمي “اغاني واغاني”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)