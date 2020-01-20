بكري المدينة يتجه للاحتراف في ظفار العماني

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة ان نادي ظفار العماني سيكون وجهة اللاعب بكري المدينة القادمة وذلك بعد تعثر استمرار اللاعب مع نادي القوة الجوية العراقي وتفيد متابعات الموقع ان اللاعب سيتجه الى النادي العماني مقابل 70 الف دولار.

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