يقودها دحلان.. خطة اماراتية لتصفية الإخوان في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد نجاح الثورة في السودان، وسقوط نظام النظام البشير، تسعى الامارات الى التدخل في الشأن الخاص بالسودان وتحديد الرؤية التي تصدر عن الحكومة الجديدة في الخرطوم أو المواقف التي تعلن عنها ، والأهم بالنسبة للامارات شكل العلاقة مع المحور المناوئ لها وعدم إعطاء موطئ قدم لتركيا وقطر في السودان وكأنه مزرعة خاصة بال نهيان لا وطنا مستقلا.

وهدف الإمارات العربية المتحدة، هو محاربة الإسلام السياسي في كل أشكاله. وتستهدف أكثر ما تستهدف الإخوان المسلمين، فتجد نفسها في مواجهة مع قطر وتركيا، وأنها انتهجت خطة لمطاردة إخوان السودان وتحاول ابعادهم بشتى السبل من المشهد السياسي بالبلاد.

محللون يرون عدم وجود سبب واضح للعداوة الشديدة والكراهية العميقة التي تبديها دولة الإمارات العربية المتحدة للإخوان المسلمين سوى بن زايد وطريقة تفكيره، وذلك أنه بما رآه من إقبال الناس على فكر جماعة الإخوان المسلمين ومن رواج منهجهم في الإصلاح والتغيير، وما خبره من قدرة أعضائها في بلاده على التأثير على المسؤولين في الحكومة حينما تتاح لهم الحرية، فقد تشكلت لديه قناعة راسخة بأن الحركة تشكل تهديداً وجودياً على ملكه.

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وكانت حالة من التململ السياسي والشعبي سادت في ساحة الاعتصام بعد سقوط البشير، من محاولة السعودية والإمارات ومصر التدخل في السودان ومحاولة بسط نفوذها وتحويل مسار الثورة.

وفي تقارير نشرتها (سري للغاية نيوز) في 22 يونيو 2019 تؤكد أن تفاهماً تم خلال الأسابيع الماضية بين الأمارات والسعودية ، تم بموجبه الاتفاق على ان تتولى الأمارات ملف السودان وتترك ملف اليمن للسعودية .

وبموجب هذا الاتفاق شرعت الامارات فوراً في ترتيب الملف السوداني ، عبر دعوة خمس شخصيات سودانية اعتبرتها أبو ظبي مفتاحيّة في تقرير مستقبل السودان واعادة ترتيبه وفق مقتضيات الأمن الإقليمي المُقرّة ، وهذه الشخصيات التي حظيت بثقة الإمارات ( ودعمها ) هي : عمر قمر الدين الناشط السياسي الامريكي من أصول سودانية ، كبير مستشاري منظمة كفاية ( رئيسها جون برندرقاست وعمر قمر الدين مستشاره ) وشخصية مفتاحية في ملف دارفور بواشنطن وساهم في اعداد ملف المحكمة الجنائية ضد المخلوع وآخرين وهو عضو فاعل في مجموعات الضغط الاماراتية بواشنطن ، بل هو اهم شخصية في المجموعة وهو من قام بترشيح بقية الأسماء للجنة الاماراتية المختصة لدعوتهم ، وتضم قائمة الأسماء محمد فتحي إبراهيم ( مو إبراهيم ) البريطاني من أصول سودانية والملياردير المعروف ،والدكتور عبدالله حمدوك البريطاني من أصول سودانية وإسامة محي الدين . ووزير خارجية السودان الأسبق السفير / ابراهيم طه ايوب . عقد اللقاء برئاسة محمد دحلان ، المستشار الأمني للشيخ محمد بن زايد ، الذي بحسب إفادة مصدر سري للغاية نيوز افادهم بتكليفه من سموّه بملف ” الإستقرار بالسودان ” وهذا يدل على عنايته بملف السودان ، وأبلغهم ان مهمته تقتضي تحقيق الأمن والاستقرار وهذا لا يتم إلا

بالتخلص من الإسلاميين كأفراد سياسيين ومؤسسات إقتصادية وسياسية ومهما كلف ، ويشمل ذلك جميع التيارات الاخونجية ، حتى لو أدى الأمر لحدوث هزة في عدد من مؤسسات الدولة مثل الجيش والأمن لكن طمأنهم أن الأمارات جاهزة لدعم السودان إن وقعت هكذا هزات لكي لا يكون لها آثار سالبة ومتحوطة حتى لاحتمالات الحرب الأهلية بالسودان .وأضاف ان الإمارات تعمل لترتيب اوضاع السودان ليكون عضواً فاعل في المنطقة ومساهم في حمايتها من المهددات الحالية والمستقبلية .وقال ان الشفافية تجعله يقول بكل صراحة إن خط الإمارات هو ” فرم الإسلاميين فرم ” كونهم خميرة العكننة في المنطقة ، وعليه يجب القضاء عليهم ومنعهم من لعب أي دور سياسي أو إقتصادي .

وصارحهم دحلان أن ظروف السودان الحالية لن تسمح بأكثر من هامش محدود للحريات و” والشعر اللي بنسمع بيه الآن ” وأن التفكيرالمنطقي يلزمنا بإبعاد الشخصيات الليبرالية المعتدة برأيها والتي تدعي الاستقلالية او تبحث عن دور ” الآن مافيش دور لهيك حالمين بدّهم يخربوا البلد . هادا راينا كشركاء و اشقاء وأصدقاء وانتو أهل البلد قولوا متل ما بدّكم ” وبحسب تجربتنا هذه النوعية معوِّقة للحركة ومضيّعة للزمن .

أبلغهم دحلان أنه كلّف احد مساعديه الموثوقين ، السيد /محمد مشارفة مشرفاً على ملف تشكيل الحكومة والقيام بالتنسيق مع الإثيوبيين وسيتولى كل الترتيبات اللوجستيكية والقيام بالضغط اللازم على الأطراف ، التي ستكون مجبرة للوصول الى اتفاق كون ان الضغوط ستمارس عليهم من أطراف عديدة ، وأشار الى ان لديهم فريق عمل في الخرطوم مسئوليته تقديم الدعم اللازم للتغيير المطلوب.

تباحث اللقاء في اعتذار مو ابراهيم عن تولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية واعتذاره بمشغولياته وانه الان يقوم بأدوار تتجاوز هذا المنصب ، و اتفقوا على تكليف عبدالله حمدوك بدلاً عنه. وبحسب مصدر ” سري للغاية نيوز ” الذي حضر تنويراً قدمه إبراهيم طه أيوب أن دحلان تعهد :

– بمساعدة ومساندة الحكومة الجديدة والعهد الجديد المزدهر للسودان من خلال نفوذ ابوظبي في البيت الابيض وأوروبا واصدقائنا المنتشرين هناك ومن خلال علاقات عمر قمرالدين الواسعة بمراكز اتخاذ القرار في الإدارة الأمريكية وفي الكنجرس ودوائر إعلامية فاعلة في العاصمة الأمريكية ، في مساعدة الحكومة الجديدة حيث سيتم :

– تقديم وتلميع قياداتها في تلك الدوائر

– رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

– عمل تغطية لا تقل عن التي وفروها للسيسي في مصر ، اذا اقتصت المصلحة والظروف ذلك .

– السيطرة وتطويع حميدتي من خلال أعماله المرتبطة بنا وعن طريق عمل عمر قمرالدين في واشنطن ،خاصةً في ملف حرائق دارفور . وطالبهم بعدم القلق من حميدتي ، الذي قال انه تم تدجينه وبأنه صغير السن نسبياً ومحدود التجربة ومندفع يجيد صنع الأعداء ومتردد ومتدين ، وان هذا النوع من الناس من غير المحتمل استمراره على المدى الطويل ، لكنه مفيد مرحلياً ، وستقل أهميته تدريجياً خاصة بعد تسوية قضية اليمن وحسم ملف ليبيا الذي سيكون قريباً.وانه طلب منهم عدم القلق من بعض محاولات التدخل المصرية، فهي تحت السيطرة.علمت ” سري للغاية نيوز ” أن السفير إبراهيم طه أيوب اصر على تقديم مداخلة اوضح فيها للأماراتيين انهم عملوا جيداً للمرحلة القادمة وقاموا بتجهيز قوائم مرتبة شاملة للاخونجية والموالين لهم الحالين والمحتملين على كافة المستويات في الوزارات والهيئات والشركات العامةوالمؤسسات وصولاً للجان الشعبية .وانهم يشاطرون الإمارات والسيد دحلان الرأي بضرورة القضاء المبرم على الإسلاميين لإعادة بناء الدولة السودانية ولو أدى ذلك الى تفكيك بنية الدولة الحالية تفكيكاً محسوباً ، وانهم متفقون معهم على ان السودان الان بحاجة لما يسميه هؤلاء الإسلاميون المجرمون أنفسهم المستبد العادل حتى يتم بناؤه

وإصلاح ما افسده الاخونجية ، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة تيارات تدعي الليبرالية أو إسلامية تزعم أنها معتدلة .وتعليقاً على حديث أيوب قال أسامة محيي الدين إنه يريد يلفت الإنتباه إلى أن قيادات الإدارات الأهلية وكذلك الطرق الصوفية مهما أبدت من موافقة أو ولاء للخط المطروح فهي غير جديرة بأي ثقة ويجب ان يشملهم التغيير في إطار حركة التغيير التي ستشمل كل المجتمع ودون إستثناءات.وانهم يجب أن يجهزوا بدائل لهم ” مستنيرة ” من داخل مجموعاتهم .وقال مصدر ” سري للغاية نيوز ” إن الإجتماع أكد على ضرورة تصفية الجيش السوداني تدريجياً من كل العناصر الإسلامية المنظمة وكذلك المتدينة أو ذات الشخصية القيادية التي يمكن ان تصبح ” خميرة عكننة ” على حد تعبير دحلان وان خطتهم في بداياتها لكنهم متفائلون أنها ستمضي بسلاسة عبر هذه الشراكةوتوقع حدوث أشياء مفرحة بالتعاون بين الجانبين . وأضاف المصدر أن الإجتماع ناقش أهمية التفكير من الآن في إقالة كبار قادة الجيش بطريقة قابلة للتصديق ، لأنهم سيشكلون عقبة أمام التغييرات الكبيرة و خاصة إعادة هيكلة القوات النظامية

علمت “سري للغاية نيوز ” أن المجتمعين ناقشوا إقتراح إبراهيم أيوب زيادة المشاركين السودانيين في أعمال الجنة، حيث أضيف للمجموعة السفير نور الدين ساتي وصحفي قال المصدر إنه لم يتبين إسمه وبالفعل إلتحق ساتي والصحفي بالاجتماعات التالية ، وافاد المصدر ان الإماراتيين ودحلان لم يكونوا راضيين عن

مداخلات الصحفي في الإجتماعات بناء على ما سمعه في التنوير حيث وصفه أسامة محيي الدين بأنه مثالي وغير مدرك لخطورة الكيزان وأهمية تصفيتهم ” وناسي الشرعية الثورية وجننا بالكلام عن حكم القانون ” .

٢٠١٩/٧/٢٢

سري للغاية نيوز