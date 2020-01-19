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الأحد 19 يناير 2020
كتب
محمد أمين
تراجع الجنيه السوداني في السوق الموازي (السوداء) للعملات الاجنبية إلى مستويات دنيا، لم يسجلها منذ سنوات. وبلغ سعر الدولار في اسواق الخرطوم، اليوم الأحد، 95 جنيها سودانيا للبيع و96 للشراء، وظل سعر الصرف الرسمي في بنك السوداني المركزي عند حدود 46 جنيها. وقال متعاملون في السوق الحر، أن قيمة العملة الوطنية انخفضت بقيمة 2 جنيها، خلال ساعات. وعزا المتعامل عبدالقادر ياسر، في حديث لــ"اخبار الخليج 365" انخفاض الجنيه إلى الأقبال الكبير على شراء الدولار وبقية العملات. وأضاف زيادة الطلب على المشتريات يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، لمواجهة متطلبات الاستيراد. وقال هذه المرة الأولى التي يصل فيها سعر الدولار 95 جنيه وأكثر عند بعض التجار. وتبرز تخوفات من تدهور اقتصادي حال تجاوز سعر الدولار 100 جنيه، حيث ينعكس على زيادة اسعار السلع بنسبة كبيرة. وفي موازاة ذلك بلغ سعر الدرهم الاماراتي 26 جنيها سودانيا، و24،80 للريال السعودي، فيما أقترب الجنيه المصري من حاجز 6 جنيهات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انهيار الجنيه السوداني لأول مرة منذ سنوات (اعرف سعر الدولار الجديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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