الخليج 365 : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صوره تظهر فيها الفنانه السودانية المعروفه فهيمه عبد الله وهي( عروس) وكشف،الأصدقاء علي موقع التواصل الاجتماعي ان العريس هو (أحمد صديق) عازف الطمبور الشهير ويعتبر هذا الزواج هو الثالث للفنانة السودانية،فهيمة حسب ما قال احد اقربائها ل (سودانا فوق) حيث سبق وأن تزوجت من قبل.. وتعتبر الفنانة فهيمه من الفنانات الذين لهم جمهور كبير في السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..الزواج الثالث لفنانة سودانية شهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.