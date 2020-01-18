عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 18 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تغريدة لمناوي تربك مفاوضات جوبا

ثلاث قوات لتأمين حقول النفط المستلمة من هيئة العمليات

الخرطوم تحرّك إجراءات قانونية في مواجهة مافيا الدقيق

أيلولة ممتلكات الاتحاد الوطني للشباب إلى وزارة الشباب والرياضة

رقابة مشدّدة مرتقبة للأسواق الداخلية

غرفة عمليات ولاية الخرطوم تضبط كميات ضخمة من الدقيق الفاسد

إريتريا تنفي دخول صلاح قوش أراضيها

اتصال هاتفي بين البرهان ومحمد بن زايد

عرمان: إرادة السلام غير قابلة للتراجع

خلاف جديد بين المالية والمطاحن حول تكلفة إنتاج الدقيق

الجريدة

موكب تأبين شهداء17 يناير ببري يرفض قانون تنظيم التظاهرات

فساد بمشروع مياه نيالا والآليات تعمل في دولة مجاورة

إبراهيم الشيخ: مسارات السلام أشبه بمسرح العبث

كشة: لا أحد يستطيع منع لجان المقاومة من تسيير موكب

الجبهة الثورية تطالب بتمديد الفترة الانتقالية

أصحاب الوكالات يطالبون بمحاكمة المطيع

كباشي: مناقشة الترتيبات الأمنية مع مجموعة عقار هلال أيام

مناوي يتهم وفد الحكومة بالتنصّل والوساطة تنفي تعثّر المفاوضات

المؤتمر السوداني: نرفض حلّ الأزمة الاقتصادية بتدابير أمنية

الجيش يستلم تأمين حقل بليلة من هيئة العمليات

أطراف التفاوض: هيكلة الجيش حديث سابق لأوانه

أخبار اليوم

مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات قطعت شوطا بعيداً.

قراءة لـ«اخبار اليوم» حول تمرد هيئة العمليات المحلولة.

الناطق باسم وفد الحكومة يؤكد : التفاوض مستمر ولانرغب في قتال.

لضمان ضبط الأسعار : وزير الصناعة يصدر قراراً بتشكيل آلية دائمة لضبط ورقابة الأسواق الداخلية

الوطن

الحكومة: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل السلام

الجبهة الثورية تطالب بتمديد الفترة الانتقالية

أيلولة اتحاد الشباب وكل اصوله وممتلكاته لوزراة الرياضة

الحكومة و “الثورة” تؤكدان عدم التراجع بمفاوضات جوبا

آخر لحظة

احتجاجات بكادقلي والأبيض والجيش يحذر

الثورية تطالب بتمديد الفترة الانتقالية

السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن حلايب

زيادة في تكاليف (العُمرة) وآلية لضبط الأسواق

أسمرا: قوش غير موجود بأراضينا

اليوم التالي

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إطلاق سراح وداد بالضمان

المؤتمر السوداني يرفض تقييد الحريات

الجيش يتولى مهمة تأمين حقل بليلة النفطي من “هيئة العمليات”

التعايشي: لا يوجد ما يدفعنا إلى التراجع عن تعهداتنا السابقة

الوساطة تنفي تعثر مفاوضات السلام في جوبا

السوداني الدولية

السيادي يكشف أسباب منع مسيرة غرب كردفان

نجاة مصنع سكر عسلاية من كارثة محققة

تكوين آلية دائمة لمراقبة الأسواق

باستثناء مناوي..الوساطة والحركات تنفي تعثّر وانهيار مفاوضات جوبا

الحكومة: لا تراجع عن أيّ اتفاقٍ سابق

السوداني الدولية تبحث عن حلول لأزمة الخبز

أردول: سياسات جديدة لشركة الموارد المعدنية

أيلولة الاتحاد الوطني للشباب لوزارة الشباب والرياضة

أطراف التفاوض: هيكلة الجيش حديث سابق لأوانه

المؤتمر السوداني: الأزمة الاقتصادية لن تحلّ باتخاذ تدابير أمنية

الانتباهة

الثورية تطالب بتمديد الفترة الانتقالية

وفاة شرطي وتاجر مخدرات في اشتباكات مسلّحة بالقضارف

ضبط مطاحن شهيرة تهرّب الدقيق

اتحاد دولي يطالب بإطلاق سراح صحافي معتقل في الجنوب

قرن شطة: غياب الاحترافية أكبر مشاكل الكرة السودانية

الطاهر حجر: كيان الشمال لم يكن جزءًا من الجبهة الثورية

انعدام الأدوية المنقذّة للحياة وأدوية الملاريا من صيدليات العاصمة

المؤتمر السوداني: نرفض تقييد حق التظاهر بدعوى التصد لفلول النظام البائد

الصحة بالخرطوم: خاطبنا مصانع الأغذية لإجراء كشف للعاملين بها

مدير الموانئ للانتباهة : خصخصة الموانئ كلام واتساب

الصيحة

الجيش: لجنة لتسوية أمر المجاهدين

واشنطن تشترط رفع السودان من قائمة الإرهاب بتحسّن حقوق الإنسان

المالية تطبقّ رسومًا جديدة على السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية

خلاف جديد بين المالية والمطاحن حول تكلفة إنتاج الدقيق

ولاية الخرطوم: تدوين بلاغ ضد مطاحن مشهورة بتهمة تهريب الدقيق

حمدوك يلتقي رسائل وبرقيات تهانئ بالاستقلال والعام الجديد

شمال كردفان: استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدّل الجريمة

التعايشي: لم نفتح ملف الترتيبات الأمنية حتى نناقش دمج القوات

الحداثة

مدني عباس مدني: ورثنا صناعة لا تزيد نسبتها عن 4%

الشيوعي : نحن من طرح فكرة لجان المقاومة وأعاد تكوين تجمّع المهنيين

اتفاق سوداني نرويجي لتوفير الغاز بتكلفة تبلغ 850″ مليون دولار

تجمّع المهنيين: المواكب والتظاهرات والاعتصامات هي حائط الصد المنيع ضد انحراف مسار الثورة

بيع موقف مواصلات سوق صابرين لأفراد

قناة الملاعب

الاتحاد السوداني لكرة القدم يشرع في ترتيبات سفر المنتخب إلى أسمرا

دورة تأهيل مدربي كرة الصالات تتواصل بنجاح

الأولمبية تشيد بتأهل الطائرة الشاطئية لنهائي تصفيات طوكيو

المجلس الأعلى للشباب يقف على بطولة كاس السلام

الهلال السوداني ينتظم في معسكر مقفول

طاقم تحكيم زامبي لادارة لقاء الهلال السوداني وبلاتنيوم الزمبابوي السبت 25 يناير

الهلال السوداني يحدد السبت الأول من فبراير للقاء الأهلي القاهري باستاد الهلال

المريخ العاصمي يبدأ الاعداد للدور الثاني من بطولة الممتاز

الأهلي عطبرة يبدأ الاعداد اليوم للمرحلة المقبلة من الممتاز