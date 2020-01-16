ندى القلعة: هذه هي حقيقة تهريبي لأموال النظام البائد ووداد بابكر

شهاب محمد - الخرطوم - السوان اليوم :

كشفت الفنانة المعروفة ندى محمد عثمان الشهيرة بـ (ندى القلعة) تفاصيل جديدة بشأن ما تم تداوله مؤخراً بالقبض عليها في العاصمة الفرنسية باريس وهي تحاول تهريب أموال ضخمة تخص رموز من النظام البائد وزوجة الرئيس المعزول وداد بابكر. وقالت ندى في فيديو تم تداوله على نطاق واسع بوسائط التواصل الاجتماعي: (تعودت على الشائعات، ولا أهتم بها. ولكن أحببت أطمئن الجميع). وأضافت ندى: (الحقيقة هي أنني في إنجمينا وأشتغلت للسيدة الأولى هند ديبي حفل أطفاء الشمعة الثالثة لمنظمة القلب الكبير وقضيت 72 ساعة وعدت إلى الخرطوم، وأنا الآن موجودة في قلب الخرطوم معززة ومكرمة في بيتي ونص أولادي). وقالت: (ماعندي أي عوجة غير جابت لي خم قروش، بقول ليهم موووووتوا ندى دي مابتلقوا فيها فرقة، وأنا كويسة وماشغالة بالفارغة ماشغالة بيها نهائي … وقالوا الفاضي بعمل قاضي وعدم الشغلة بعلم المشاط، وختمت الفيديو بضحكة ساخرة).