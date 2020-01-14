مهاتير محمد: يقارن بين اغتيالي سليماني و جمال خاشقجي

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الخليج 365:
قارن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، بين اغتيال الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، على يد العسكريين الأمريكيين، واغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في اسطنبول.
وكتب محمد في مدونته: “لقد قتل الجنرال العسكري الإيراني سليماني على يد أولئك الناس الذين كانوا يدينون اغتيال خاشقجي. هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟”.
وجاءت هذه الملاحظة جزءا من كتاباته حول دور الولايات المتحدة في العالم المعاصر، والتي تم نشرها تحت عنوان “التذكير” على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.
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