عضو بالكاف يوجه رسالة قوية إلى حمادة صدقي بعد هروبه من الهلال السوداني

الخليج 365 :

كشف المصري عبدالمنعم حسين الشهير بـ “شطة” عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن رسالة قام بتوجيهها إلى حمادة صدقى بعد هروبه عن تدريب فريق الهلال السوداني.

كان الهلال السوداني قد أصدر بيانا رسميا أعلن خلاله عن إقالة حمادة صدقى بعدما غادر الى القاهرة وأخطر النادي السوداني بعدم قدومه إلى السودان مجددا .

قال شطة فى تصريحات لصحيفة “صدى البلد” المصرية: قلت لحمادة صدقى فى اتصال هاتفى جمعنى به كان من الضرورى قيامك بعقد مؤتمر صحفى فى السودان والإعلان عن كافة الأسباب التى دعتك إلى التخلى عن منصبك إضافة إلى تقديم استقالة مسببة إلى مجلس إدارة الهلال السوداني.

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أضاف: كنت أتمنى أن يحاول المدرب المصرى بترك سمعة جيدة بعد رحيله ولكن بعد رحيل حمادة صدقى الهلال السوداني لن يتعاقد مع اى مدرب مصرى.

يذكر أن عبد المنعم حسين الشهير بـ “شطة” كشف عن تفاصيل جديدة فى أزمة هروب حمادة صدقى من تدريب فريق الهلال السوداني وقال : تواصلت مع حمادة صدقى وأوضح لى أن الأزمة كانت فى بنود العقد المبرم مع إدارة نادى الهلال السوداني وأنه طلب بنودا معينة من رئيس نادي الهلال السوداني وبدوره الأخير وعده بتنفيذها مثل توفير سيارة وتوفير سكن خاص به وتجديد بعض عقود اللاعبين الذين انتهت تعاقداتهم .

وقال أن 7 لاعبين كانوا قد امتنعوا عن التدريب من الكبار قبل مباراة النجم الساحلي التونسي والتى خسر خلالها الفريق السودانى بنتيجة 2-1 لافتا إلى أنه أكد على عدم وجود جدية من رئيس النادى السوداني وعدم تلبيته الطلبات سالفة الذكر مشددا على أنه يرى أن الجو العام ليس مريحا.

واستطرد قائلا: قمت بالتواصل مع مسئولى نادى الهلال السوداني للاستماع إلى وجهة النظر الخاصة بهم وأكدوا لى على أن حمادة صدقى كان يتعين عليه الصبر فى تلبية الطلبات لأنها لن تتم بين يوم وليلة لاسيما وأن تعيينه كان فى وقت قريب ولم يخوض الفريق تحت قيادته سوى مباريات قليلة.