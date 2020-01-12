عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 12 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ الاﺣﻤﺮ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ﻳﻜﺬبﻋﻠــﻲ ﻋﺜﻤــﺎن

اﻟﻤﻬﺪي ﻳﺪﻋﻮ ﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻮﻻة ﺣﺎل ﺣﺪوث أي ﻛﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻲ

اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔﺧﻤﺴﻴﻨﻲ ﻣﺸﻨﻮق ﺑﺎﻟﺤﺎج ﻳﻮﺳﻒ

ﻣﻔﺼﻮﻟﻮ اﻟﺴﺪود ﻳﻨﻔﺬون وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ

ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮدان ﺗﻄﺮح ﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻴﻮم

اﺗﺤﺎد اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺪﻋﻮم

أﺳﺮة ﻣﻨﻴﺮ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ

ﻣﺘﻀﺮرو ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ

ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺑﺎﻟﺴﻮدان

اﻧﺼﺎر اﻟﺰﺣﻒ الاﺧﻀﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺴﻼح اﻟﻨﺎري ﺑﻮدﻣﺪﻧﻲ

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻃﺒﺎء ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ الاﻣﻨﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ الاﺣﺪاث

الحداثة

حاكم إقليم كاودا النور صالح: نحن بشر وسودانيون نحتاج للاهتمام بحقوق الإنسان

مستشفى تمبول يستقبل200 حالة يوميًا

الإيقاد تتجه لإعلان بروتكول يسمح بحرية الحركة بين الدول الأعضاء

عبد الواحد يدعو إلى عودة المنظمات الدولية للعمل في السودان

التيار

التيّار تنقل تفاصيل أحداث ميدان الحرية بود مدني

ملثّمون ينهبون ذهبًا بالمليارات من سيّدة بالخرطوم

عبد الواحد نور زيارة حمدوك لـكاودا اتجاه صحيح لحلّ الأزمة

في وثائقي العربية..تلويح بشنق الثوار ووصفهم بـالصعاليك

حكومة الخرطوم توجّه بتنظيم5 رحلات إضافية لقطار الولاية

آخر لحظة

اشتباكات واستخدام سلاح في موكب (الزحف الأخضر) بالجزيرة

المهدي: نحن أكثرية و(أي كاني ماني) انتخابات مبكرة

تورط نافذين سابقين في فساد بشركات التعدين

العثور على جثة أجنبي مشنوقاً بالخرطوم بحري

استئناف مفاوضات بين الحكومة والثورية

اليوم التالي

رصاص ودماء وصدام عنيف بمدني

بلاغ بالتستر ضد الرئيس المخلوع في قضية أحمد الخير

عبد الواحد نور: زيارة حمدوك لكاودا خطوة مهمة لحل الأزمة

صوت الأمة

المهدي يدعو لمؤتمر دولي يدعم استقرار السودان

إطلاق رصاص و (7) إصابات في أحداث عنف بود مدني

الأمة القومي ينظم الملتقي الشبابي الأول بمدينة الدلنج

شرطة المرور: سلوك السائقين المتردي سبب أزمة المواصلات

توقعات بانهيار الاقتصاد السوداني خلال 3 شهور

ضياء الدين: موظفون مؤهلاتهم دباب وأمن شعبي بالمواصلات

جامعة الخرطوم تعلن قبول اخوان شهداء ثورة ديسمبر مجانا

Advertisements

أخبار اليوم

أحداث مؤسفة في موكب الزحف الأخضر بمدني

المهدى يطالب بمنح حزبه أغلبية في تعين الولاة ويدعو للاختيار بالثقل الجماهيري

عضو مركزية الحزب الشيوعي: الميزانية الحالية للدولة ليست مؤقتة وانما تنتهي بنهاية 2020م

الوطن

القبض على مسلح واصابات في “الزحف الأخضر” بمدني

اتهام نافذين في النظام البائد بـ “الفساد” وإستيلاء شركات تعدين على “الكرتة”

أحداث مؤسفة بمدني .. إصابات متفاوتة بين المواطنين وتحميل حكومة الولاية المسؤولية

“حركة عبد الواحد” تطرح مبادرة “السلام بالداخل” رسمياً نهاية يناير

السوداني الدولية

بلاغ ضد البشير في قضية الأستاذ أحمد الخير

ملتقى المستهلك:30 ألف حافلة لا تعمل و800 بص معطّل

حكيم العرب الثاني قابوس في رحاب الله

مطالبة بإلغاء11 مصنع للركشات

إطلاق نار واشتباكات وإصابات بين متظاهرين في مدني

مزارعون بسنار يناشدون حمدوك للحصول على تعويضات منذ28 عامًا

السوداني الدولية تكشف عن أوضاع متردية بمستشفى الشعب

تحذير سعودي من رسائل العمرة على شبكة التواصل

مصرع3 أطفال في حريق بمعسكر السلام حنوب دارفور

الانتباهة

الفكي:المعزول أصدر تكليفًا مباشرًا بشراء صحيفةالسوداني

9 إصابات في اشتباكات بين موالين للنظام السابق وثوار بمدني

المهدي يطالب بتعيين غالية الولاة من حزبه

العثور على أجنبي مشنوق بالحاج يوسف

أحداث دامية بين موالين للنظام البائد ومجموعة منالثوار

عودة صفوف الخبز ومطالبة برفع حصة الدقيق لـ175 ألف جوال يوميًا

الصيحة

المهدي يدعو لانتخابات لاختيار الولاة وديمقراطية محروسة

الفكي: إرجاع المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر الحالي

التحالف السوداني للتغيير يعلن مشاركته في عملية السلام

وفاة3 أطفال في حريق بمعسكر السلام للنازحين بنيالا

تربية الخرطوم: العهد البائد حارب التعليم حربًا مبرمجة