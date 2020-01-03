الهلال يستقبل المالي أوسوكو ويترقب الثلاثي اليوم

استقبل الهلال أمس اللاعب المالي ماريوس حامد أوسوكو لاعب نادي حوريا كوناكري والملعب المالي وذلك تمهيداً للتوقيع في الكشوفات الزرقاء في فترة التسجيلات التي انطلقت أمس، وقد أخضع الأزرق اللاعب المالي إلى الكشف الطبي أمس في انتظار نتائج الفحوصات اليوم، يجدر ذكره أن المالي ينشط في خانة الدفاع.

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وعلى صعيد متصل وبحسب صحيفة السوداني الدولية، ينتظر أن يكون الأزرق قد استقبل فجر اليوم ثلاث لاعبين، برازيلي واثنين مصريين، وذلك بناء على خيارات وتوصية المدير الفني للفريق المصري حمادة صدقي الذي يتولى ملف التسجيلات الموسم الحالي باتفاق مع رئيس النادي.

ومراكز الثلاثي “مدافع وصانع ألعاب ومهاجم”، ويأمل مجلس إدارة نادي الهلال الاستفادة من خلال التسجيلات بانتداب مجموعة مميزة من اللاعبين تمكن الفريق من تحقيق أرقام جيدة في البطولة الأفريقية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)