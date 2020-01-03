تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصحة: * سقوط طائرة انتنوف بالجنينة ووفاة الطاقم والركاب * ترامب: الولايات المتحدة شريك ثابت للسودان * إيقاف (3) وكالات سفر وسياحة مخالفة للقوانين * وفد السيادي يقف على آثار حريق معسكر (اليوناميد) في نيالا * وحدة تنفيذ السدود تستغني عن (58) عاملاً * استئناف مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات اليوم السوداني الدولية: * تفاصيل طائرة الجنينة المنكوبة Advertisements * المنظمة العالمية: الثروة الحيوانية في السودان خالية من الأوبئة * حمدوك: نؤمن بالتفاهم الاستراتيجي مع القاهرة وأديس في سد النهضة * اشتباكات بالأيدي بين متظاهرين في الخرطوم آخر لحظة: * تحطم طائرة ومصرع قضاة وعسكريين ونجاة وزير * ضوابط جديدة لتنظيم قطاع المواصلات * منح الأجانب (30) يوماً لتوفيق أوضاعهم * ترامب يهنئ حمدوك والشعب بـ(الاستقلال) * مقتل وإصابة (215) في أحداث الجنينة * الداخلية تخصص قوة لتأمين المستشفيات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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