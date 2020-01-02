عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 2 يناير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

وزير المالية يلوّح بالاستقالة

اختفى في ظروف غامضة..العثور على طفل جثة هامدة

الحلو يمدّد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر

المركزي: لا اتجاه لتغيير العملة ومشكلة السيولة انتهت

تبرئة مدير مصرف الساحل والصحراء من تهمة مخالفة النقد الأجنبي

بنك السودان: اتجاه لدمج المصارف

والي الخرطوم67% من طلاب الجامعات بالخرطوم

الجريدة

لجان معسكرات الجنينة يطالبون حمدوك بفرض هيبة الدولة

مسلّحون يهاجمون مستشفى أمبدة وإصابة3″ فتيات في احتفالات رأس السنة

المركزي يهدّد بإيقاف الشركات الخاسرة

تجمع القوى المدنية يحتج على اختيار الولاة ويطالب بإلغاء الترشيحات

مصدرون: نشاط محموم لشبكات تهريب الإبل إلى مصر

والي الخرطوم: الولاية الساعد الأيمن للحكومة الانتقالية في تحقيق أهداف الثورة

حكومة جنوب درافور تشكّل لجنة للتحقيق في نهب مقرّ سابق لـيوناميد

أخبار اليوم

مسلحون يعتدون على كادر مستشفى بأم بدة و«أخبار اليوم» تستطلع مصدرا بالشرطة.

بيان من الشرطة حول تحرش مسلحين بفتيات في رأس السنة وتعرضهن للإصابة بالخرطوم.

«أخبار اليوم» تورد وقائع المؤتمر الصحفي المهم لمحافظ البنك المركزي وإطلاقه بشريات للشباب.

تفاصيل زيارة مجلسي السيادة والوزراء بقيادة حميدتي وحمدوك للوقوف علي أحداث الجنينة.

الحلو يمدد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر .

الرأي العام

وزير المالية: لانملك موارد ذاتية أو سند دولي للاستمرار في الدعم

حميدتي: لا تسويات ولا ديات في احداث الجنينة والضالعون سيكونون عبرة

Advertisements

آخر لحظة

قوة نظامية تقتحم غرفة البشير بالسجن وتقطع عنه الاتصال

هجوم بالسواطير والأسلحة البيضاء على مستشفى أمبدة

المركزي: النقد الأجنبي يسد حاجة البلاد (4) أشهر

حميدتي: منتفعون وراء أحداث الجنينة

الحلو يمدد وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر

السوداني

وزير المالية: لا نمتلك موارد لتغطية الدعم السلعي والشعب صاحب القرار

المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يكفي الاستيراد لـ3″ أشهر

أوّل بلاغ في السنة الجديدة..ضبط أجنبيات يروّجن الويسكي بالخرطوم

حميدتي: لا أيادي خارجية وراء أحداث الجنينة ولا تسويات في القتل

الصيحة

حميدتي بالجنينة: الحرية لا تعني الفوضى وسنوقف الديات

مسلّحون مجهولون يهاجمون مستشفى أمبدة ويعتدون على الأطباء والممرضين

تبرئة مدير مصرف الساحل والصحراء وشركتي أدوية من تهمة مخالفة النقد الأجنبي

الشرطة: تعرّض5″ فتيات للتحرّش وإصابة3″ آخريات في أحداثساحة الحرية

قيادي بالمهنيين: العودة لقواعدنا في ميادين العمل هدف استراتيجي

مركز تدريب المعلمين: دراسة علمية لتقييم جودة تدريس منهج الإنجليزيةاسمايل

محافظ المركزي: مشكلة السيولة حلت تمامًا ولا اتجاه لتغيير العملة حاليًا

الانتباهة

إحباط مخطط تخريبي بالخرطوم

البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يكفي لشهرين

اغتصاب7″ طفلات يهزّ أم درمان

نحل أسود قاتل يهاجم قرية بالجزيرة

الشرطة: متفلتون يحملون السلاح حاولوا التحرّش بـ5″ فتيات

محمد الفكي: مفاوضات السلام تسعى لطي الحرب

مصدرون: نشاط كبير لشبكات تهريب الإبل لمصر