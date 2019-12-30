- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف مدرب الهلال الجديد حمادة صدقي عن اسباب تخلفه بالقاهرة في رحلة عودة الفريق من تونس عقب مباراة الأزرق مع الليتوال بدوري أبطال أفريقيا وقال صدقي ان تواجده في القاهرة الغرض منه،البحث عن صفقات محترفين أجانب لدعم صفوف الفريق في مجموعات الأبطال وبقية الموسم وكشف صدقي ان مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في الجولة الرابعة والتي تلعب في أمدرمان في العاشر من شهر يناير أصعب من مباراة رادس وقال إن الصعوبة تتمثل في،الضغط الذي يواجه اللاعبين من الإعلام والجمهور داخل الملعب خاصة بعد النتيجة الجيدة التي وضعت الأزرق في المقدمة ويصعب التراجع عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الهلال حمادة صدقي يكشف عن اللاعبين الأجانب الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.