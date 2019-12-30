مدرب الهلال حمادة صدقي يكشف عن اللاعبين الأجانب الجدد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدرب الهلال الجديد حمادة صدقي عن اسباب تخلفه بالقاهرة في رحلة عودة الفريق من تونس عقب مباراة الأزرق مع الليتوال بدوري أبطال أفريقيا وقال صدقي ان تواجده في القاهرة الغرض منه،البحث عن صفقات محترفين أجانب لدعم صفوف الفريق في مجموعات الأبطال وبقية الموسم وكشف صدقي ان مباراة الإياب أمام النجم الساحلي في الجولة الرابعة والتي تلعب في أمدرمان في العاشر من شهر يناير أصعب من مباراة رادس وقال إن الصعوبة تتمثل في،الضغط الذي يواجه اللاعبين من الإعلام والجمهور داخل الملعب خاصة بعد النتيجة الجيدة التي وضعت الأزرق في المقدمة ويصعب التراجع عنها.