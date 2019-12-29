أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019م

التاريخ: 29-ديسمبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* (تجمع المهنيين): الموازنة الحالية وصفة لمفاقمة الأزمات

* (الصيحة) تكشف أسباب وفاة (44) مواطناً بمرض مجهول في ام درمان * المهدي: الشيوعية جائرة.. والتطلع لنهج إسلامي في السودان واجب السوداني:

* الحكومة تتراجع عن قرار رفع دعم المحروقات

* مجموعة متفلتة قوامها (500) شخص تنهب المواطنين بام درمان

* أمر قبض على نجل قيادي اتحادي بتهمة سرقة منزل (الميرغني)

* مفرح يكشف تفاصيل صادمة بشأن فساد الأوقاف Advertisements آخر لحظة:

* تفاصيل جديدة حول الحكم القضائي على البشير

* الحكومة تتراجع عن رفع الدعم

* أمر قبض لنجل قيادي ونيابة لفساد الأوقاف السوداني الدولية:

* بضغط من قوى الحرية.. الحكومة تتراجع عن رفع الدعم

* أديس أبابا تشرع في استخدام ميناء بورتسودان الجريدة:

* مجلس الوزراء يتراجع عن قرار رفع الدعم

أسرة الشهيد نزار النعيم تتهم السفارة السودانية بالقاهرة بتزوير شهادة وفاته الدار:

* متفلتون يعتدون وينهبون المواطنين في قلب ام درمان

* القبض على 25 شخصا بعد مطاردتهم بواسطة دوريات الشرطة

* الدقير ينتقد بطء (فض الاعتصام) في معرفة ومحاسبة المذنبين

* الصادق المهدي: الشيوعية جائرة والتطلع لنهج اسلامي في السودان واجب

* مجهولون يعتدون على إمرأة ضربا حتى الموت ببحري

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس وعلوم حاسوب المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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