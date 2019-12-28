أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019م

التاريخ: 28-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية * الصيحة: إجازة الميزانية ورفع تدريجي للدعم * (حميدتي): (السيادي) تشريفي ومجلس الوزراء يتحمل المسؤولية

* عشرات الآلاف من المواطنين ينهبون مقر (يوناميد) بنيالا السوداني:

* مجلس الوزراء يجيز الموازنة

* رفع تدريجي لدعم المحروقات وإبقائه على القمح والغاز

* زيادة الرواتب بنسبة (100%) ومجانية تعليم الأساس والعلاج بالمستشفيات الحكومية

* عشرات الآلاف يهاجمون مقراً تسلمته الحكومة من (يوناميد) بنيالا

* المهدي يطالب بانقاذ حكومة حمدوك Advertisements المجهر:

* مجلس الوزراء يقرر رفع الدعم عن المحروقات

* (غندور): الثورة قامت على الحكومة وليس ضد المؤتمر الوطني السوداني الدولية:

* الحكومة ترفع الدعم عن المحروقات تدريجياً

(حميدتي): مجلس الوزراء يتحمل المسؤولية و(السيادي) تشريفي آخر لحظة:

* (آخر لحظة) تكشف صفقة بيع منزل البشير بكافوري

* معلومات جديدة عن ترشيحات الولاة * إجازة الموازنة برفع الدعم عن الوقود تدريجياً

* حميدتي: لا علاقة للسيادي بالضائقة المعيشية الدار:

* معلمو خشم القربة: مسيرة كبرى لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية أحمد الخير

* أسر نزلاء الموقوفين بحكومة الإنقاذ يطالبون باعادة الزيارة الاسبوعية

* منتظر تحت المادة (130) يشرع في الانتحار داخل السجن

* شاب يستدرج فتاة ويعتدي عليها بالضرب داخل مزرعة بسوبا

* (الجبهة الثورية): جولات التفاوض المقبلة تناقش القضايا القومية

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان االرياضيات للأساس والتاريخ المتخصصة للثانوي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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