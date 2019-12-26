عاجل| أهم أحداث السودان اليوم الخميس.. "الجيش يغلق شارع القيادة وتعليق المفاوضات"

الخميس 26 ديسمبر 2019

ينشر موقع اخبار الخليج 365 365، أهم الأحداث التي شهدها السودان، اليوم الخميس، أبرزها إغلاق الجيش السوداني الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، في بيان صحفي، أن تلك اجراءات احترازية لابعاد جهات ذات صبغة سياسية كانت تخطط للاعتصام امام القيادة العامة، وهو أمر لايوافق عليه الجيش. ونشر الجيش اعداد كبيرة من القوات والآليات العسكرية في الشوارع المحيطة بمقر قيادة الجيش. وفي منحى أخر أعلنت وساطة جنوب السودان، رفع المفاوضات بين الحكومة الانتقالية، والحركة الشعبية شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو لمدة اسبوعين. وقالت الحركة في بيان أنها طلبت تعليق المفاوضات بعد ان رفض وفد الحكومة المفاوض على مقترحها بعلمانية الدولة وحق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الازرق. وأكدت الحركة استمرارها في المفاوضات مع الحكومة إلى حين التوافق حول القضايا المطروحة لتحقيق السلام الشامل العادل. ومن جهة ثانية تعثر مجلس الوزراء يوم (الخميس) في اجازة موازنة 2020، وأعلن مواصلة الاجتماعات غدا الجمعة لحسم القضية.

