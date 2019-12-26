(البجا) يتهم موسى محمد أحمد باستغلال صراعات الشرق

اتهم رئيس حزب البجا المعارض اسامه سعيد قوى سياسية تمت بصلة للنظام المعزول بمحاولة استغلال الصراعات القبلية التي اندلعت مؤخرا في الشرق كمطية للمشاركة في محادثات السلام.

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ودمغ سعيد في تصريحات أمس، مساعد الرئيس السابق موسى محمد احمد بمحاولة استغلال هذه الاحداث للوصول للسلطة من جديد على الرغم من مشاركته في النظام البائد وفشله في حل مشاكل الاقليم.

وأوضح بحسب آخر لحظة، أن موسى وصل إلى جوبا مع وفد قيادات الإدارة الأهلية في شرق السودان مطالبا بتعليق المفاوضات، وعقد مؤتمر في المنطقة يقوم بتحديد مظالم أهل المنطقة، وينتخب وفدا يكلفه بالتفاوض حولها مع الحكومة، على ان تنقل المحادثات حول شرق السودان إلى اسمرا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)