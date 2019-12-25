التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : أخبار 112 مشاهدة Advertisements ألقت نيابة جرائم المعلوماتية أمس القبض على الداعية مزمل فقيري، ووفقاً لمصادر فإنه تم تدوين بلاغ ضد فقيري بنيابة جرائم المعلوماتية بالرقم (2037)، على خلفية الإساءة في فيديو مصور لأسرة أحد شيوخ الصوفية (الشيخ أبو كساوي) وأسرته ولأهالي المنطقة، ووصفهم بأوصاف غير حقيقية بحسب صحيفة آخر لحظة، بجانب السخرية من شيوخهم، طبقاً لحيثيات البلاغ. الخرطوم (أخبار الخليج 365) +++++++

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