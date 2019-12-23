إليكم تشكيلة الهلال أمام مريخ الفاشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

صدقي في اختبار صعب أمام المريخ الفاشر اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

حصل”باج نيوز” على التشكيلة التي سيلعب بها الجهاز الفني بقيادة حماد صدقي في مباراة اليوم”الأثنين” أمام المريخ الفاشر في بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلاً من جمال سالم، أطهر الطاهر، عبد اللطيف بوي، عمار الدمازين، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، محمد دراج، بشة الصغير، محمد سليم.

وسيقود الهجوم محمد موسى، ووليد الشعلة.