شاب سوداني يرمي نفسه داخل حظيرة النمور في السعودية

هاجم نمر أمس (السبت)، شاباً في حديقة الحيوان بالعاصمة السعودية الرياض، بعدما ألقى الشاب نفسه دخل حظيرة النمور، زاعماً أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة.

وذكرت أمانة منطقة الرياض في بيان لها، أنه «إشارة إلى تداول فيديو حادثة حديقة الحيوان بالملز، نوضح بأنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم أمس السبت، وأثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة (النمر البنغالي)، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة، مستخدماً حبلاً أحضره معه مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهد؛ حيث تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر».

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وأضافت أنه جرى إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات الأمنية «مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة، وتخدير النمر بإطلاق طلقتين عليه، وإخراج الزائر (مواليد 1995)، من قبل حراس الحديقة، بعد تعرضه لجروح بمواقع متفرقة في جسده»، مشيرة إلى أنه «على الفور تم تقديم الإسعافات الأولية من قبل طبيب الحديقة حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث؛ حيث نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية».

وأفادت أمانة منطقة الرياض بأنه «عند سؤال الزائر عن الدافع وراء ذلك، ادَّعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة».

وأوضحت الأمانة، أن الحادثة وقعت الساعة (10:30) من صباح أمس، وبينما كان موظفو الحراسات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة “النمر البنغالي”، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدمًا حبلاً أحضره معه مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر.

وأضافت الأمانة بأن إدارة الحديقة أبلغت بالأمر، فتدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم تخديره وإخراج الزائر محمد عبد المحسن- (24 عاماً)- سوداني الجنسية، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة من جسده.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ومن ثم نُقل إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج، وكشفت أنه زعم أن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)