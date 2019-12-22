عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 22 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

سليمي إسحق: مليونية الثلاثين من يونيو عالجت ناجيات من فضّ الاعتصام

الحكومة والحركة الشعبية بـ”قيادة الحلو” تعقدان جلسة تفاوض بجوبا أمس

طبيبة تكشف عن صعوبات تواجه علاج مصابي الثورة

جهاز حماية الأراضي ينفذّ حملة لإزالة السكن الاضطراري ببحري

“النيل الأبيض” تخصّص”43%” من ميزانيتها لعام 2020 للتنمية

الجريدة

استبعاد رفع الدعم عن الموازنة

حجز”1000″ قطعة أرض منحها جمّاع لنافذين بكسلا

طائرة خاصة لوفد أربعيني بقيادة بيتاي لإنقاذ مسار الشرق في جوبا

إبراهيم الأمين: إدخال مسار الوسط في المفاوضات أحدث”ربكة”

لجنة أديب تشرع في طلب مستندات ووقائع مجزرة فضّ الاعتصام

صحيفة أخبار اليوم:

المهدي ينتقد الشيوعي ويوضح موقفه من اعتذار عبدالرحمن.

رئيس لجنة فض الاعتصام يعلن تعهدات مهمة لبدء التحقيقات.

خلافات جوهرية بين قوى الحرية والتغيير والمالية حول ميزانية ٢٠٢٠.

الوساطة تمهل الأطراف السودانية ٢٤ ساعة للاتفاق على اعلان مبادئ.

صحيفة الوطن:

كيان أهلي يطالب بحكم “الخرطوم”

لجنة فض الاعتصام تعلن توفير وسائلللتواصل الآمن مع الشهود

تحذيرات من مخاطر سد النهضة على السودان

مفرح: حرية التعبد ظلت مكفولة لكل السودانيين قبل النظام البائد

وكالات سعودية تحذر من التلاعب بأسعار العمرة

صحيفة آخر لحظة:

وزير التعدين لـ (آخر لحظة) : توقيف موظفين حاولوا حرق مستندات

الحكومة : دعم الوقود مشكلة وإرهاق للخزينة

البدوي لـ (آخر لحظة): لن نسمح باحتكار استيراد السلع

صحيفة اليوم التالي:

خلافات مسار الشرق تهدد مفاوضات السلام

اتحاد “الطاولة” ينتقد قرار الوزيرة ويستكمل بطولة الجمهورية

نبيل أديب: اللجنة ستحدد من ترغب في الاستماع لشهادتهم من الرسميين

الوساطة: المباحثات مع جناح الحلو تحرز تقدماً

السوداني الدولية

المهدي يطلب من مؤسسات”الأمة” اختيار رئيس للحزب

جاموس: عناصر في”العدل والمساواة” ضالعة في اغتيال خليل

الحكومة ومجموعة”الحلو” يناقشان تقرير المصير والعلمانية

الدقير: دعم أصدقاء السودان سراب”يحسبه الظمآن ماء”

الخرطوم..انطلاق ثالث اجتماعات مفاوضات”سد النهضة” بمشاركة دولية

لجنة فضّ الاعتصام تعلن البدء في طلب المستندات

أبوبكر عبد الرازق: الأمن الشعبي أحد دوافع مفاصلتنا مع”الوطني”

مرتادو التواصل الاجتماعي يسخرون من وقفة احتجاجية لاتحاد الصحافيين

أسامة توفيق يتهم”قحت” بإقصاء معارضي الإنقاذ

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الانتباهة

“التغيير”:”الإنقاذ” كونت”200″ مؤسسة للتمكين السياسي

المهدي: انتقادات”الشيوعي” للحكومة تحالف مع أصحاب”الردّة”

“الانتباهة” تكشف تفاصيل اجتماع”التغيير” والبدوي حول الموازنة

الدقير: إنّ تعاطي الحكومة مع معاناة المواطنين دون المستوى

نبيل أديب: قناة مشفرّة وسريّة لإرسال أرانيك الشهود

فشل لقاء سلفاكير ومشار وحكام جبهات القتال السابقة بجوبا

التيّار

لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام تفتح الباب لتقديم الشهادات

مفاوضات السلام..تعليق مسار الشرق والوساطة تتدّخل

مصادر لـ”التيّار”: مناوي يسعى لنقل مفاوضات دارفور لـ”إنجمينا”

فيصل محمد صالح يشرّف افتتاح مهرجان السودان الوطني للمسرح

المالية ترجئ الإصلاحات الاقتصادية حتى أبريل المقبل

تمّ حلها في العهد البائد..قرار بإعادة المؤسسة السودانية للنفط

أمين ديوان الزكاة يعلن إيقاف تكوين وعمل لجان الزكاة القاعدية بجميع الولايات

صحيفة الرأي العام:

(الرأي العام) تتحصل على أهم ملامح ميزانية 2020

لجنة فض الاعتصام:موقع الكتروني مؤمن لتلقي افادات الشهود

تقدم ملحوظ في المفاوضات مع الحلو

الصيحة:

العطا لـ (الصيحة): سنصحح مسار الثورة من دعاة البطولات الزائفة

المهدي: نحن اسلاميون وابني عبد الرحمن ينطبق عليه مصير من شاركوا الإنقاذ

الوساطة: لن نجلس مع أي طرف غير موقع على (إعلان جوبا)

السوداني:

(السوداني) تتحصل على التفاصيل الكاملة لمشروع موازنة 2020

تحرير أسعار البنزين والجازولين في أغسطس وزيادة الأجور بنسبة (100%)

أديب: سنقاضي من يؤثرون على عمل لجنة فض الاعتصام

الدقير: الحكومة أقل من قامة الثورة

المجهر:

اللجنة الوطنية تبدأ في تلقي وثائق وتسجيلات فض الاعتصام

(برمة ناصر): المجلس العسكري لم يتواطأ مع النظام البائد ولكنه قصر في تأمين الثورة

الدار:

بيان مهم لنبيل أديب حول التحقيق في فض الاعتصام

نيابتا الاراضي والثراء الحرام تواصلان التحري مع وداد بابكر

(المجلس الطبي): تسجيل (72) حالة اعتداء على اطباء بعدد من الولايات

ثوار الدمازين .. الشرارة الأولى للثورة انطلقت من منطقتنا

الشرطة تفك طلاسم مقتل مواطن بالشارع العام

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والكيمياء للثانوي