شاهد بالصور والفيديو.. استقبال تاريخي للفنانة هاجر كباشي لحظة وصولها أرض الوطن والمطربة تغني للجمهور داخل المطار

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حظيت الفنانة السودانية هاجر كباشي باستقبال تاريخي من قبل جمهورها وذلك لحظة وصولها مطار الخرطوم بعد غياب طويل عن السودان دام لسنوات.
وبحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع وشاهده محرر أخبار الخليج 365 فقد ظهرت المطربة العائدة وهي تنزل من عربة لاندكروزر لتعانق جمهورها الذي أعد لها استقبال تاريخي, حيث قام الجمهور بتجهيز فرقة موسيقية تضم أشهر العازفين الذين حضروا كمستقبلين للمطربة الملقبة بكروانة الغناء السوداني.
https://web.facebook.com/lialiAlprof/videos/801405566964202/
وقدمت كباشي للجمهور الكبير الذي حضر وصلة غنائية تفاعل معها الحضور بالرقص والتصفيق, الجدير بالذكر أن المطربة هاجر كباشي ستكون من ضمن نخبة من المطربين الذين سيشاركون في حفلات رأس السنة بإحدى صالات العاصمة الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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