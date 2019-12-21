أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 21  ديسمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: *لقاء بين (حميدتي) و(الحلو) في جوبا لأول مرة * نبيل أديب يكشف عن بيان مهم للجنة فض الاعتصام اليوم (اتحاد الصحفيين) يناهض قرار الحل بوقفه احتجاجية اليوم السوداني: *أديب: لا يمكن اتهام المؤسسة العسكرية بفض الاعتصام * مستثمر إماراتي يبيع مشروع (زايد الخير) لشركة محلية * المحكمة تسلم البشير للنيابة للتحقيق معه في بلاغ انقلاب الانقاذ المجهر: * أمريكا ترفع اسم السودان من قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية * (جبريل): عمل المؤتمر الوطني في ضوء الشمس خير من دفعه للمقاومة تحت الأرض الجريدة: Advertisements * فساد بوحدة تنفيذ السدود والري تراجع عقودات بملايين الجنيهات * تحركات للوطني المحلول بالهلال الأحمر لترشيح تابيتا بطرس * محمد يوسف: الحل في العلمانية عبر استقتاء شعبي آخر لحظة: * ترتيبات لتعيين أكثر من (100) مستشار بالوزارات * أمريكا تشطب السودان من القائمة (المقلقة) في الحرية الدينية * وزير يتوقع احتكاكات بين العسكريين والمدنيين * خلافات في مفاوضات جوبا حول الدين والدولة الدار: * اجراءات مشددة لإدخال الأطعمة في زيارات رموز الانقاذ بسجن كوبر * دفاع البشير يشرع في استئناف الحكم * عفو عام بين النوبة والبني عامر بكسلا * الطبيب الشرعي ينبش جثة مواطن بعد الشكوك في أسباب وفاته * مقتل خفير بعبوة متفجرة واصابة المتهمين بالتفجير * اليوم امتحان الرياضيات للاساس واللغة العربية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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