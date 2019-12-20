أردوغان يكشف “الورقة” التي هددت بها السعودية باكستان بشأن “قمة كوالالمبور”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الجمعة، إن السعودية هددت بترحيل 4 ملايين باكستاني من أراضيها، لتمنع باكستان من المشاركة في قمة كوالالمبور.

وأشار أردوغان في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء التركية “الأناضول” إلى أن باكستان تعرضت لضغوط سعودية قوية، من أجل إثنائها عن المشاركة في القمة الإسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتابع الرئيس التركي “مثل هذه المواقف التي تصدر عن السعودية وإمارة أبو ظبي، ليست الأولى من نوعها”.

وتحدث أردوغان عن الضغوط السعودية بقوله “السعوديون هددوا بسحب الودائع السعودية من البنك المركزي الباكستاني”.

وأردف “كما هددت السعودية أيضا بترحيل 4 ملايين باكستاني يعملون في السعودية واستبدالهم بالعمالة البنغالية”.

واستمر الرئيس التركي قائلا “باكستان تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة، واضطرت لاتخاذ موقف بعدم المشاركة في القمة الإسلامية، في ظل هذه التهديدات والضغوط”.

وقال أردوغان إن الأزمة في واقعها هي “قضية مبدأ في الأساس، على سبيل المثال، السعودية لا تقدم مساعداتها إلى الصومال، لكن الصومال أظهرت موقفا ثابتا على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعاني منها، ولم تذعن لضغوط الرياض من أجل تغيير مواقفها مقابل تلقي المساعدات”.

وأردف “أبو ظبي كانت ستقدم هي الأخرى خطوات إيجابية في الصومال، لكنها تراجعت عنها لاحقا، لعدم استجابة الصومال لمطالبها”.