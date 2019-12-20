الزعيم و النمر الشنداوي.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في البدء نزجي التهاني للشعب السوداني كافة بمناسبة مرور عام للثورة السودانية التي قدمت أروع الدروس و العبر لكافة الشعوب.. و نترحم علي أرواح الشهداء من شباب الثورة الذين دفعوا دمائهم مهراً لإسعاد أهل السودان.

اليوم يلتقي المريخ بضيفه أهلي شندي في مباراة التصحيح و العودة للمسار الأحمر الباحث عن استعادة الصدارة بعد الخسارة الأخيرة.

مباريات الفريقين دوماً ما كانت مواجهات قوية (بغض النظر عن ملعب اللقاء).. و الأهلي قدم نفسه بصورة مميزة منذ صعوده للممتاز في موسم 2010 و حتي نال الفريق شرف تمثيل السودان في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية عدة مرات.

الفريقان إلتقيا في (١٩) مباراة.. فاز المريخ في (13) مواجهة و الأهلي في أربع بينما حضر التعادل بين الفريقين في مبارتين.

تفاصيل اللقاءات التي جمعت الزعيم بالنمر الشنداوي كانت كالتالي:

في موسم 2011 حقق المريخ الفوز بثلاثية نظيفة علي ملعبه قبل أن يُكرر الإنتصار في شندي بهدفٍ وحيد.

و في 2012 فاز المريخ علي ملعبه بهدفين دون ردّ و تمكن أهلي شندي من تحقيق فوزه الأول بهدفٍ نظيف علي ملعبه.

موسم 2013 تبادل الفريقان الفوز كلٌ علي ملعبه ليفوز الأهلي علي المريخ بهدف في ملعب شندي و يحقق الأحمر الإنتصار بهدفين مقابل هدف في القلعة الحمراء.

و في العام 2014 كان التعادل الإيجابي بهدف حاضراً في حاضرة دار جعل ثم فوز الأحمر في قلعة النجوم بهدفين مقابل هدف.

و في موسم 2015 أسقط الأهلي شندي ضيفه بالفوز عليه بهدفٍ نظيف و ردّ الأحمر التحية للشنداوي بفوزٍ كبير بلغ أربعة أهداف مقابل هدفٍ وحيد.

موسم 2016 فاز المريخ ذهاباً بهدفين دون ردّ و كرر ذات الأمر في الإياب عبر الفوز بذات النتيجة.

و في العام 2017 تبادل الفريقان الفوز لينتصر الأهلي علي ملعبه بهدفين مقابل هدف.. و في القلعة الحمراء فاز المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدف للأهلي.

موسم 2018 (في الدوري الأول) فقد كانت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف حاضرة في أم درمان قبل أن يسقط الأحمر مضيفه بالفوز عليه بهدفٍ نظيف في شندي و يكرر نفس النتيجة في مباراة دوري النخبة الأولي و برباعية مقابل هدف في المباراة الثانية.

آخر مباراة جمعت الفريقين كانت بتأريخ ٢٧/٦/٢٠١٩ و فيها فاز المريخ بهدفٍ نظيف قبل أن يحقق الفريق الفوز بدرع الدوري في الختام.

نبضات متفرقة

بالامس تعادل فتية الخرطوم الوطني مع نمر الورق الازرق.

لاعبوا الهلال استقبلوا مدربهم الجديد خير استقبال.

نتوقع طيران كيس حمادة من تونس الخضراء.

الهلال فقد حتي الآن 13 نقطة.. و لولا ظروف المريخ المحيطة به لتمكن الزعيم من حسم الدوري من دورته الاولي.

النسخة الحالية من لاعبي الهلال هي الاضعف فنياً.. و الناظر لحال الفريقين يدرك بأن الاحمر سيسيطر علي البطولات لما لا يقل عن خمس سنوات قادمات بإذن الله.

الهلال عبارة عن كوم عواجيز فاقدين للموهبة مقابل فرقة مريخية مدججة بالمواهب الصغيرة و القادرة علي العطاء لسنوات و سنوات بحول الله.

هجوم الأحمر أودع (٣١) هدفاً في شباك الأهلي شندي في الوقت الذي تقبلت فيه الشباك الحمراء (١٢) هدف.

خلال المواجهات الــ19 فاز المريخ في 13 و الأهلي في 4 مباريات و تعادل الفريقان في مبارتين.

في أم درمان التقي الفريقان عشر مرات.. فاز المريخ في تسع و تعادلا في مباراةٍ وحيدة حيث لم يسبق للأهلي تحقيق الفوز علي ملعب المريخ.

الزعيم فاز في أربع مباريات في شندي.. و فاز الأهلي في مثلها و كان التعادل حاضراً في مباراة وحيدة علي سفح ملعب شندي.

المريخ أدي 13 مباراة في دوري هذا الموسم.. حقق الفوز في تسع مباريات و تعادل في اثنتين و خسر مثلهما.

أهلي شندي لعب 13 مباراة.. فاز في 6 و تعادل في 2 و خسر 5 مباريات و هو رقم كبير لفريق طامح للتنافس مع أندية المربع الذهبي بحثاً عن التمثيل الخارجي.

آخر خمس مباريات للمريخ فاز خلالها في أربع و خسر آخر مباراة أمام الأمل عطبرة.

أهلي شندي في آخر 5 مباريات فاز في 2 (أهلي عطبرة و أهلي الخرطوم) و خسر ثلاث (الأمل ـ أهلي مروي ـ حي العرب).

أهلي شندي يمتاز بهجوم كاسح تمكن من احراز 22 هدف و هو نفس الرقم الذي أحرزه هجوم المريخ.. و دفاعات الأهلي استقبلت 13 هدف مقابل 8 أهداف ولجت الشباك الحمراء.

لا للتفريط في المزيد من النقاط يا ابو عنجة.

و لا للاستهتار او الاستخفاف بالخصوم.

نتمني أن يتواصل المدّ الجماهيري برفقة الفريق في هذه المباراة و المباريات القادمة.

نبضة أخيرة

بالتوفيق لنجم النجوم.