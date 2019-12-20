عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة التيار

مدن السودان تنتفض في ذكرى ثورة ديسمبر

فريق أممي يصل بلدة بالنيل الأزرق للمرة الأولى منذ”10″ سنوات

النيابة العامة تشدّد على إعادة النظر في الحصانات

إعفاء محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة

محكمة يوغندية تصدر حكمًا قضائيًا بالقبض على البشير

اتجاه لإعادة هيكلة بنك السودان المركزي

والي الخرطوم يكلّف محمد ضياء الدين مديرًا عامًا لشركة المواصلات العامة

فريق طبي سعودي يجري”20″ عملية قلب مفتوح و”90″ عملية قسطرة قلب مجانًا بالخرطوم

مالية النيل الأبيض:”43% من موازنة 2020 للتنمية

صحيفة الجريدة

الملايين في الخرطوم والولايات يحيون عيد الثورة

الثوار يهتفون:”يا عسكر مافي حصانة يا المشنقة يا الزنزانة”

إعفاء محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمسماعة

المهنيون بالنيل الأزرق يفشلون حفل وداع مداير الضرائب ويحتفلون بذكرى الثورة

جامعة النيلين تحظر نشاط طلاب المؤتمر الوطني

عمدة عديدة العريفة: الوطني المحلول تعدى على الأراضي”المردومة”

إطلاق سراح”17″ نزيلة بسجن النساء بأم درمان

صحيفة الرأي العام

19 ديسمبر..مواكب ما بتتراجع تاني

النائب العام: نحقق في اكثر من 400 ملف فساد

اعفاء محافظ مشروع الجزيرة

صحيفة الوطن

الشعب ينتفض في ذكري “19 ديسمبر” للمطالبة بالقصاص للشهداء

مواكب هادرة تملأ الشوارع بالعاصمة والولايات في الذكرى الأولى لثورة ديسمبر

عطبرة .. محطة الوطن الكبير تضج بـ “الثوار والكنداكات”

أسر الشهداء تحمل “قحت” والجيش مسؤولية مجزرة القيادة

النيابة العامة تشدد على إعادة النظر في الحصانات

إزدحام مروري يعطل الحركة بالخرطوم

صحيفة آخر لحظة

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مواكب هادرة بالخرطوم والولايات في ذكرى ديسمبر

النيابة تحقق في أكثر من (400) ملف فساد

المهدي يستعجل تعيين الولاة لوقف (التمكين)

أوامر بالقبض على البشير من محكمة بأوغندا

تعيين قيادي بارز بالتغيير مديراً لمواصلات الخرطوم

إعفاء محافظ مشروع الجزيرة وحل لجان الزكاة

صحيفة الانتباهة

مواكب الذكرى الأولى لثورة ديسمبر تغطي البلاد طولاً وعرضًا

“الجنائية” تطالب بمحاكمة البشير في السودان أو تسليمه

أكثر من”4″ مليارات جنيه مقترح لموازنة النيل الأبيض

مدني: الأجانب يقومون بخروقاتٍ في التجارة

البرهان: يمكن اللجوء للجنائية” لمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور

والي البحر الأحمر للانتباهة””:”المواتر غير المرخصة مهدّد أمنيّ”

انفجار وحريق في مقر”قيادة” للجيش

حركة عبد الواحد تتهم قوات حكومية بمحاولة عرقلة اجتماع مع”يوناميد”

قيادي بالتغيير: وعود المانحين غير مضمونة وسنطرح”جنيه التكافل”

صحيفة الحداثة

“الأمة القومي” يرحّب بعودة الأعضاء الذين غادروا الحزب

مستشار وفد قوى الحرية والتغيير: كلّ أطراف التفاوض عازمة على التوصّل للسلام

الوفد الحكومي يتسلّم مسودّة الاتفاق الإطاري مع الحركات المسلّحة

القوات المسلّحة: انفجار بأجهزة التكييف المركزي تسبّب في حريق مبنى القوات البرية

الحكومة تتعهّد لأسر شهداء الثورة بالقصاص من قتلتهم

صحيفة السوداني

حشود تملأ شوارع الخرطوم في ذكرى ثورة ديسمبر

الجنائية تطالب بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني

النائب العام: نحقق في أكثر من”400″ ملف فساد

احتواء حريق ببرج”القوات البرية” والجيش يكشف الأسباب

البرهان: يمكن اللجوء للجنائية إذا لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية

محافظ المركزي يكشف عن سياسات المرحلة المقبلة

اتجاه لإنشاء بنوك لحفظ الأعضاء البشرية

مدير الجامعة الإسلامية يوقف الاستقطاعات من المرتبات

صحيفة الصيحة

إدانة البنك الزراعي بتوزيع تقاوي فاسدة في الجزيرة

النائب العام يدفع بتعديلاتٍ لإلغاء المواد المتعلّقة بسن الـ”70″ عامًا

البرهان يؤكّد إمكانية محاسبة مرتكبي جرائم دارفور بـ”الجنائية الدولية”

الحكومة: لن يكون هناك اتفاق باسم شخص وإنّما معالجة قضايا جذور الحرب

الناظر أبو سن: قادرون على تضميد الجراح والوصول إلى سلام