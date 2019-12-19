عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

عطبرة تشهد انطلاق الأفراح بـ”الذكرى الأولى” للثورة

العدل: لا إحصاءات بالأموال التي نهبت في عهد الإنقاذ

تأجيل تسليم رئيس الوزراء قائمة حكام الولايات إلى السبت

غضب واحتجاجات بديوان الضرائب تطالب بإقالة الأمين العام

الاتفاق على برنامج اقتصادي في 2020 يمكّن السودان من التحوّل إلى بلدٍ آخر

“البنك العقاري” يتخذ إجراءات ضد المتورّطين في اختلاسات فرع نيالا

النياية العامة تلاحق المتورّطين بالقوات النظامية في النظام البائد

الجريدة

مأمون حميدة ومنظمة الدعوة يتعديان على حديقتي”السلمابي والرياض”

عرمان: نحن مع تأجيل قضية الدين والدولة

التربية تكشف عن فساد إداري في اختيار المعلمين المنتدبين للخارج

فصل”10″ أشخاص من ديوان المراجع العام لتجاوزات قانونية

المحكمة تعوّض10 مزارعين تضرّروا من تقاوي فاسدة

تجمّع المهنيين يعلن عن قانون بديل لتجاوز اتحادات النظام البائد

مدير مؤسسة ذوي الإعاقة ينفي محاولته إخفاء تجاوزات بالمؤسسة

وكلاء الدقيق: جهات خفية تقف خلف قرار تسليمه للمحليات

اخر لحظة

حميدتي يكشف معلومات خطيرة عن فض الاعتصام

التغيير تطالب حمدوك باجراء تعديل وزاري

تجاوزات وتأجيل اختيار الولاة

صوت الامة

المهدي يطالب الهيئة المركزية بدعم تعيين الولاة

صوت الامة تفرد ملفا خاصا لذكرى الثورة واعلان الاستقلال

الرأي العام

البرهان:السلام قضية مفصلية وهناك فرصة تاريخية لايقاف الحرب

المالية:بشريات مهمة ستعلن في الموازنة

ايقاف متورطين في اختلاسات العقاري فرع نيالا

السوداني

السوداني تتحصل على احداث احصائية لشهداء الثورة

الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة

حميدتي يحمل فض الاعتصام لضباط من النظام السابق

فضل 10 افراد من ديوان المراجع العام

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اليوم التالي

مزمل ابو القاسم يمثل أمام النيابة في بلاغ من مأمون حميدة

إبراهيم الشيخ ينسحب من مفاوضات جوبا

النيابة العامة تتوعد بملاحقة المتورطين من القوات النظامية في نظام الإنقاذ

“زيرو فساد” تنفي تقديم بلاغ ضد رئيس تحرير (اليوم التالي)

الحسن الميرغني يدعو إلى مؤتمر دستوري

أخبار اليوم

(أخبار اليوم) تصدر ملفاً بالذكرى الأولى لثورة ١٩ ديسمبر .

وزير المالية يطلق بشريات في ذكرى انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة.

النائب العام يلتقي مسؤولة العدالة الجنائية الامريكية.

الحركة الشعبية بقيادة عقار تدفع بمسودة اتفاق اطاري للسلام بالمنطقتين.

الوطن

بشريات اقتصادية في الذكرى الأولى لـ “19 ديسمبر”

النيابة العامة: بلاغات فساد وإساءة السلطة لمسؤولين في النظام البائد

“المالية”: اتفاق على برنامج إقتصادي يمكن السودان من التحول إلى بلد آخر

قوى الحرية والتغيير تتخلى عن قانون “التدابير الانتقالية”

السوداني الدولية

العميد فيصل مدني: البشير زجّ باسمي في الانقلاب

“300” مليار لصيانة”نجيل” القصر الرئاسي

إبراهيم الشيخ يدعو إلى ثورة تصحيحية

تحريك إجراءات قانونية في مواجهة موظفين بالبنك العقاري فرع نيالا

التحقيق مع قضاة نافذين في قضية فساد أراضي

الناطق باسم مجلس”قحت” يدعو لثورة تصحيحية ومواكب جديدة

الصيحة

عرمان: قضية الدين والدولة مكانها المؤتمر الدستوري

الشيوعي” يرفض حلّ النقابات ويطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين

النائب العام يتوعّد متورّطين من منسوبي القوات النظامية بالمحاكمة

فصل”10″ أشخاص من ديوان المراجع العام لتجاوزات قانونية وأخلاقية

وكيل النقل يلغي حوافز مصدّقة للجنة”هوشيري” ويوجّه بالتحقيق

البنك العقاري يتّخذ إجراءاتٍ ضد موظفين بفرع نيالا

حركة عقار تطالب قلواك بالتوسّط بينها ومجموعة الحلو

مسؤول: قضايا الفساد في عهد الإنقاذ كانت تغلق لأنّ”الكلّ متورّط”

الانتباهة

فريق من المباحث يتسلّم ذهب ومجوهرات وداد

المراجع العام: ضبط وحدة حكومية مكوّنة من أسرة واحدة

حميدتي: فضّ الاعتصام انقلاب

العدل: أموال الفساد”غسلت” وتحوّلت إلى عمارات

طلب لرفع الحصانة عن ضابط وشرطيين متهمين بقتل طبيب

“عقار” يطلب وساطة مع”الحلو”

جمال إدريس: شركات نظامية وغير نظامية تهرّب الذهب

وزير الصحة: الدولة العميقة ليست”بني آدميين”

الحداثة

والد الشهيد كشة: لو عادت بنا الأيام لسمحت لكشة بالسير في الطريق نفسه

اضطرابات نفسية ومحاولات انتحار وسط اللاجئين السودانيين بالنيجر

الدقير: ندعم محاكمة مجرمي النظام المباد

تأجيل تسليم رئيس الوزراء قائمة ولاة الولايات إلى السبت

“قوى الحرية والتغيير” تتخلى عن قانون”التدابير الانتقالية”

معالجة مشكلة الصرف الصحي باللاماب ناصر

وزير المالية: بشريات”مهمة” للمواطن السوداني في موازنة 2020