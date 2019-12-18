قرار مُفاجئ من السعودية بخصوص محاكمة الشيخ سلمان العودة .. ونجله يعلّق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف د.عبدالله العودة نجل الداعية الشيخ د.سلمان العودة المعتقل في سجون السعودية عن أنّ جلسة النطق بالحكم على والده ستكون غداً الخميس.وسبق للسلطات أن قامت بتأجيل جلسة النطق بالحكم بحق سلمان العودة عدّة مرذات، دون تقديم أي سبب واضح، حيث يحجم القضاة عن الظهور، فيما ترفض السلطات القضائية تقديم أسباب واضحة للتأجيل.

وسبق لعبد الله العودة أن اتهم السلطات بالتلاعب بالمحكمة وتغيير القضاة وتعريض والده لانتهاكات متعددة في النقل من السجن وإليه، وتعرضه لانتهاكات داخل سجن الحاير، الذي يقع في العاصمة السعودية الرياض.

وتطالب النيابة العامة بإعدام العودة بعد أن وجهت إليه عدداً من التهم، منها الانتماء لمنظمة محظورة، ويقصد بها رابطة العلماء المسلمين، إضافة إلى “عدم الدعاء لولي الأمر” و”السعي للإفساد في الأرض”.

وقال في تغريدةٍ له على “تويتر”: “فجأة، بعد فترات من التأجيل والتقديم والتغيير المتكرر للإجراءات والقضاة، علمنا أن جلسة النطق بالحكم على الوالد سلمان العودة في محاكمته السرّية ستكون غداً بإذن الله”.

وأضاف أن هذا “خلافاً لما قررته المحكمة سابقا من أن الجلسة ستكون بعد شهر ونصف”.