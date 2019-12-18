تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: *توقيع اتفاق إطاري بين الحكومة وحركة (عقار) بجوبا السوداني: * (السوداني) تتحصل على معلومات مثيرة بشأن تخفيضات الأراضي في عهد الخضر المجهر: * وكيل مولانا (الميرغني) يكشف تفاصيل إخلاء دار (أبو جلابية) * اتفاق إطاري لايصال المساعدات بين الحكومة والحركة الشعبية (عقار) الوطن: * اتفاق بين الحكومة و(الشعبية) على فتح المسارات الإنسانية * (إزالة التمكين) تضع يدها على مقار النقابات المحلولة بواسطة الشرطة الجريدة: * منح الكاروري وبرلمانيين منازل في الشكن الشعبي بتخفيض 40% Advertisements * عرمان لـ (الجريدة): اتفاقنا (الانساني) أنهى غطرسة البشير ذات الثمانية أعوام (الشيوعي): الثوار لن يسمحوا بقيام انتخابات مبكرة آخر لحظة: * عضو بالسيادي: الموازنة تشمل رفع الدعم عن البنزين * عبد الواحد نور: لا أمانع في رئاسة المريخ * النيابة تشرع في استرداد الأموال المنهوبة الدار: * (الدار) تنقل تفاصيل التحري مع الفريق شرطة نور الهدى * الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني برويز مشرف * شقيق القتيل بشارع النيل يكشف تفاصيل في محاكمة ضابط شرطة * الشرطة تداهم اتحا الصحافيين وتغلقه * مجلس الوزراء يعلن عطلة عيد الميلاد المجيد *اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للاساس والتربية الإسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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