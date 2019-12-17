موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد بتوقيت السودان والقنوات الناقلة

أكد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أنّ الكلاسيكو المؤجل أمام الغريم التقليدي ريال مدريد سيقام في موعده الأربعاء في 18 ديسمبر رغم دعوات للتظاهر من الحركة الانفصالية الكاتالونية “تسونامي الديموقراطية”.

وكان بارتوميو قد قال أمام وسائل الإعلام: “المباراة ستُقام في موعدها. لن يتم تأجيلها مرة أخرى. إنها مسؤوليتنا جميعاً لضمان إقامتها. نحن نمر بوقت معقد في كاتالونيا، لكنه يسمح بممارسة كرة القدم”.

وأضاف: “يتعيّن على أولئك الذين لديهم أشياء يطالبون بها، أن يفعلون ذلك بسلام. ملعبنا فضاء تسود فيه حرية التعبير، وهذا ما كان عليه الحال دائماً، وبهذا المعنى، نريد أن نبعث رسالة من الهدوء والحياة الطبيعية”.

أكد المسؤول الكاتالوني أنه “بإمكان الناس الحضور إلى الملعب مع العائلة والأصدقاء. آمل أن تسود الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين. يجب أن يكون الكلاسيكو احتفالاً بالرياضة والمواطنة. يجب أن يسود الهدوء والسلم”.

وكان من المقرّر أن تُقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب “كامب نو” في 26 تشرين الأول الماضي، لكنّ مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة احتجاجاً على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

ووبحسب موقع (يورو سبورت) كانت الحركة الانفصالية الكاتالونية “تسونامي الديموقراطية” قد دعت الثلاثاء الماضي إلى تجمع “حاشد” حول ملعب “كامب نو” في 18 كانون الأول الحالي، قبل القمة بين برشلونة وريال مدريد.

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في المقابل، وفي العودة إلى وضع الفريقين، فرّط ريال مدريد في نهاية الأسبوع بفرصة انتزاع الصدارة من برشلونة، بعدما تعادل مع فالنسيا (1-1)، وعاد ليُصبح على المسافة ذاتها من النادي الكاتالوني الذي تعادل بدوره مع ريال سوسييداد (2-2)، حيث يمتلك الفريقان 35 نقطة، مع تقدّم برشلونة بفارق الأهداف فقط.

موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة:

الأربعاء 18 ديسمبر:

برشلونة وريال مدريد عند الساعة 21:00 بتوقيت الخرطوم على قنوات بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت 3 بتعليق عصام الشوالي وبي إن سبورت 12 الإنجليزية وبي إن سبورت 14 الفرنسية وبي إن سبورت 1 الفرنسية وبي إن سبورت 4k.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)