زيدان يعلّق على “موقعة” الكلاسيكو: لديهم ميسي وعندنا أسلحتنا

أكد المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان، الثلاثاء، أنه غير قلق من الدعوات للتظاهر خارج ملعب “كامب نو” في برشلونة، التي تتزامن مع مواجهة الـ”كلاسيكو” بين فريقه ريال مدريد والنادي الكتالوني في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للدوري الإسباني الأربعاء.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في 26 أكتوبر الفائت، لكن تم إرجاؤها بسبب أعمال العنف في كتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن العاصمة مدريد عام 2017.

وستقام مباراة الأربعاء بالترافق مع دعوات للتظاهر من قبل الانفصاليين الكتالونيين الذين يطالبون بالاستقلال عن مدريد وسط مخاوف أمنية.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: “لست قلقا من أي شيء، أنا سعيد لأننا على مشارف خوض الكلاسيكو. كان الأمر مماثلا حين كنت لاعبا، هذه هي المباريات التي تعيش من أجلها، وتصب تركيزك على ما يحصل على أرض الملعب فقط”.

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ووبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) أكد زيدان “نعرف أننا نواجه فريقا جيدا جدا، ندرك أن لديهم ميسي، ولكن لدينا أسلحتنا أيضا”.

وسيغيب عن صفوف ريال كل من البلجيكي إيدين هازار، الكولومبي خاميس رودريغيز، لوكاس فاسكيز وماركو إسينسيو بداعي الإصابة، فيما يبدو الويلزي غاريث بيل جاهزا إلا أنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية للفريق منذ الفوز على ألافيس في 30 نوفمبر الفائت.

واختتم زيدان حديثه بالقول: “بيل معنا، يتدرب جيدا. إنه لاعب مهم وسيكون جاهزا يوم غد أسوة بالجميع”.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)