عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

مدير الشرطة للتيار: إطلاق سراح مزيد من السجناء

إسناد التحقيق مع”وداد بابكر” لضابط برتبة”لواء”

أزمة بشأن مسار الشرق بـ”جوبا”

البجا يطالب بوقف التفاوض

أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبيرين بحكومة جنوب السودان

السلطات الصحية: البلاد خالية من الأمراض الوبائية

إضراب معلمي المجلس الأفريقي يرفع اليوم

القضارف: شكاوى من منافسة البنوك للمصدرين في شراء المحاصيل

الجريدة

والد شهيد: قضاة يطالبون بالحماية من الدعم السريع

كرتي يقوم بتحويل أراضي يمتكلها لـ”20″ من القصر

القراي: استقالتي أو إقالتي مجرّد إشاعات يقف خلفها النظام البائد

العاملون في شركات البترول القابضة يدخلون في إضرابٍ عن العمل

إغلاق200 مخبز وتحذيرات من توقف2772 بولاية الخرطوم

عطبرة تحتفل بحرق مجسم لـ”دار الوطني” في عيد الثورة

وزير الطاقة يوافق على منح دور العبادة الكهرباء أسوة بالقطاع السكني

عطا المنان وعبد الباسط يمثلان أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام

المركزي يصدر قرارًا بحجز أرصدة النقابات والاتحادات المهنية

الرأي العام

المركزي يجمّد أرصدة النقابات والاتحادات وأصحاب العمل

عقار: وحدة السودان أهم مرتكزاتنا في مفاوضات جوبا

جناح الحلو: متمسكون بعلمانية الدولة

أخبار اليوم

إفادات خطيرة لقيادي بالحرية والتغيير حول الأموال المنهوبة.

في قبضة (أخبار اليوم) : مواطنون أمريكيون في السودان لأجل المهمشين.

د. حمدوك يؤكد أهمية دور تشاد في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

تحويل كهرباء (المساجد والكنائس) من القطاع التجاري الى القطاع السكني بالبلاد.

نقابة المحامين : لا نعترف بحل النقابة وسنقدم طعناً ضد القرار.

الوطن

حجز وتجميد أرصدة النقابات والإتحادات المحلولة

“الشعبية” تتمسك بـ “علمانية” الدولة وعقار يطالب بدمج الفصائل المسلحة في الجيش

الروحاني هشام معالج شقيق المخلوع في حوار جرئ مع الوطن

حمدوك يؤكد أهمية تشاد في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

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آخر لحظة

أمين حسن عمر: البشير يتحمل مسؤولية سقوط النظام

انهيار وشيك لمفاوضات جوبا

دهس فتاة واعتقال عشرات المحتجين بالفاشر

الخرطوم تعتزم إغلاق مكاتب لـ (حماس) و(حزب الله)

المركزي يحجز أرصدة النقابات

السوداني

السوداني تكشف مكان حبس البشير

مدير سوق الأوراق المالية: تلقينا شكاوى بالنصب على مستثمرين

المركزي يجمّد أرصدة النقابات والاتحادات المحلولة

الدولار يوالي ارتفاعه بالسوق الموازي

الشعبية بقيادة الحلو: الفشل في بناء دولة علمانية سيقودنا لتقرير المصير

الانتباهة

الانتباهة تدخل سوق الدولار وتكشف المثير

موقع بريطاني: السودان يتجه لإغلاق مكاتب حزب الله وحماس

وكلاء رجل أعمال موقوف يتوقفون عن شراء المحاصيل

أسماء الولاة المؤقتين تدخل مرحلة التدقيق

ضبط عصابة متخصصة في النهب بأم درمان

تحويل كهرباء المساجد والكنائس من تجاري إلى سكني

أمين حسن عمر:”التنظيم الإسلامي حاول تقديم البشير كبش فداء”

الهادي إدريس: خلافاتنا مع”قحت” يجب ألا تؤثر في التفاوض

الصيحة

اتحاد العمّل يعلن الإضراب والعصيان المدني لمناهضة قرار الحلّ

خزان مياه يبتلع طالبة بجامعة الضعين

إعادة”13″ سفيرًا فصلهم النظام السابق

مسؤول: شركات التعدين”اشترت ذممًا” ودفعت أموالاً لموظفي التعدين

“الثروية”: رفضنا وجود”قحت” لأنّهم ضد السلام

المركزي يجمّد أرصدة التنظيمات النقابية والاتّحادات المهنية

“كوش” تتجه لنقل”مسار الشمال” إلى الخرطوم بسبب مضايقات

الحداثة

محمد فاروق: ستخفّض ميزانية الأمن والدفاع من”70%” إلى”30%”

الزراعة: عودة صادر الفول السوداني إلى إندونيسيا جاءت بعد مطابقة لاشتراطات الحجر الزراعي

المالية تتسلّم عددًا من المشروعات الممولة من الصين

وزير البنى التحتية يطلب دعم قطر لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب