شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

خبر غريب ورد فى مواقع التواصل الاجتماعى ولم نصدقه بداية لانه بعيد جدا عن التصديق وهو اشبه بالهزل منه الى الحقيقة ، هذا الخبر هو المتعلق باقدام السيدة زوجة عبد الله حسن البشير الفريق شرطة نور الهدى محمد الشفيع على الشروع فى قتل بعض منسوبى سجن كوبر وذلك ببعثها طعاما يمكن ان يتسبب فى القتل ، ووجه الغرابة فى الخبر اولا انه غريب عن طباع واخلاق اهل السودان الذين لم يعرفوا فجورا فى الخصومة ولا هذه عاداتهم هذا اولا ، وثانيا لان الخبر ورد بداية دون اسناده الى جهة رسمية مما يعنى احتمال انه اشاعة ، وثالثا لان المتهمة اذ ارسلت الطعام المسموم الى السجن كيف اطمأنت الى ان زوجها سيتناول اكله حتما من الاناء الذى حددته له وكيف لم تحتمل ان الخطأ وارد وإن وفاة زوجها فى هذه الحالة غير مستبعدة ؟ لكل هذه الافتراضات قلنا ربما كان هذا الخبر كغيره من الفرقعات الاعلامية التى يقصد بها لفت نظر الناس عن شيئ مهم يتم التخطيط له ، ولكن لما وجدنا عددا من المواقع الاخبارية المحترمة ذات الاداء المهنى الدقيق تتناول الخبر وإن كانت زوايا التناول مختلفة احتملنا ان فى القصة جزءا من الحقيقة ولانجزم هنا بأى شي لكننا فقط نقف مستغربين فى هذه المرأة ونتساءل من اين اتت نور الهدى وكيف تفكر ؟ هذا طبعا ان كان أصل الكلام صحيحا ولايضره ان يكون قد تعرض لزيادات هنا وهناك .

يقول احد المواقع فى ايراده للخبر :

إجراء غسيل معدة لـ”عبد الله” و”الحاج عطا المنان وحراس بسجن كوبر

تسبّبت وجبة بعثت بها زوجة شقيق المعزول عبد الله البشير المعتقل بسجن كوبر في إثارة الرعب بالسجن.

ودوّن ضابط برتبة الملازم يتبع للسجن بلاغًا ضد الفريق نور الهدى الشفيع تحت المادة”130/20″ الشروع في القتل.

وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة يوم”الأحد” بحسب مصادرها إنّ”نور الهدى” بعثت بوجبة لزوجها وآخرين يوم الجمعة، عبارة عن”قراصة وملاح تقلية”.

وأوضحت أنّ زوجها عبد الله البشير والقيادي بالنظام المباد الحاج عطا المنان وآخرين بالعنبر تناولوا الوجبة.

وذكرت الصحيفة أنّ”نور الهدى” أرسلت الوجبة في وعائين أحدهما لزوجها والآخر للحراس.

ونبهّت إلى أنّ نور الهدي أجرت اتصالاً بعد تناول الجميع للوجبة، وأوضحت أنّ بالطعام”زجاجًا مسحونًا”.

وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها إخضاع جميع من تناولوا الطعام لغسيل معدة فوري، وقالت إنّ الشاكي في البلاغ ضابط برتبة ملازم تابع للسجن.

وجزمت بإرسال عينة من الطعام إلى المعامل الجنائية، وأوضحت الفحوصات أنّ الطعام لا يصلح للاستخدام الآدمي.

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وادناه قراءة للخبر كما ورد فى موقع آخر :

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أمر قبض على زوجة شقيق المخلوع على خلفية محاولة قتل ضباط في سجن كوبر

مصدر الخبر / الراكوبة نيوز

أصدرت نيابة بحري مساء أمس السبت أمر قبض في مواجهة السيدة/ نور الهدى محمد الشفيع زوجة عبد الله البشير شقيق المخلوع والمتحفظ عليه بسجن كوبر لإتهامه بالفساد المالي وغسيل الأموال وبيع جوازات السفر السودانية.

وفتح في مواجهة المتهمة بلاغ تحت المادة 20/130 الشروع فى القتل لمحاولتها تسميم ضباط بالسجن وذلك بدس مواد سامة داخل أطعمة أرسلتها لهم مع سائقها الخاص الذي اعترف أمام السلطات بانها أرسلته مع نوعين من الطعام واحد لزوجها والآخر حددته له “طبق من القراصة” طلبت منه تسليمه للضباط.

جدير بالذكر ان المتهمة سبق ومنحها شقيق زوجها المخلوع رتبة فريق أول بجهاز الشرطة في عهد فساده عندما كان يهدي ويبيع الرتب والنياشين كما باع انسان البلاد ومقدراتها وهويتها.

ولم يستبعد المصدر الشرطي المطلع أن تكون للجريمة علاقة بمحاولة لتهريب زوجها الفاسد من السجن والذي تتهمه دوائر عديدة بسرقة مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب.

ومع نقلنا الخبر وتوقفنا عنده فان دهشتنا مازالت فى مكانها ونتساءل باستغراب من اين اتت نور الهدى وكيف تفكر وماذا كانت تريد ؟