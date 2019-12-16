شاهد بالصورة.. نظرات وتعامل رئيس الوزراء السوداني مع زوجته تثير ضجة اسفيرية واسعة ونشطاء: (تعلموا من حمدوك يا رؤساء العالم)

ضجت مواقع التواصل السودانية اليوم الاثنين بصورة تجمع رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك بزوجته الدكتورة منى عبد الله، ونالت الصورة حظها من التداول والشهرة للدرجة التي جعل منها رواد مواقع التواصل الحدث الابرز على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد اظهرت الصورة رئيس الوزراء الذي يحظي بشعبية جارفة في السودان وهو يستقبل زوجته الدكتورة منى لدى وصولها ونزولها من السيارك بابتسامة جميلة وبتعامل راقي شبهه بعض متداولوا الصورة بتعامل الملوك مع الاميرات.

ابتسامة حمدوك وتعامله اللطيف مع زوجته اشعل السوشيال ميديا، وجعل ناشطون يكتبون تدوينات ينصحون فيها رؤساء الدول بتعلم “البرستيج” من حمدوك، حيث كتبوا في تدويناتهم(تعلموا كيف تعاملوا زوجاتكم يا رؤساء العالم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)