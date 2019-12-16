شاهد بالصور: مصرع العشرات في حادث مروري فظيع بطريق الانقاذ الغربي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري مؤلم في طريق الإنقاذ الغربي.

وتشير التفاصيل إلى ان بص سياحي كان في طريقه إلى مدينة الفاشر وبسبب السرعة الزائدة انقلب البص مما أدى الى إصابة ومصرع عدد كبير من الركاب.

إنا لله وإنا اليه راجعون….

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